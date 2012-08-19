Замминистра сельского хозяйства Беларуси: 1 млн 115 тысяч т зерна достаточно для продовольственных целей

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Василий Павловский.

Уборочная кампания уже на финише. Осталось всего ничего, правда, ее ходу помешали сильные дожди, ветер. Как бы то ни было, можно подводить какие-то итоги, делать прогнозы. Итак, сколько мы все-таки соберем? Каково будет в этом году качество зерна?

Василий Павловский:

Действительно, по нашим расчетам, нашим предположениям, мы должны были 16-18 августа на пяти районах республики завершить уборочную работу. Но, в связи с тем, что эту неделю климатические условия немного помешали нам, вместо 3,5-4% мы убираем от 0,5% до 1,5% ежедневно.

На сегодняшний день уборка действительно подходит к финишу и пять регионов вышли за миллионы намолота. Гомельская область вот-вот приблизиться к миллиону, а другие вышли на большие показатели. Минск – более 2 млн зерна.

По качеству зерна. В текущем году как никогда имеет хорошее качество хлебопекарное. Более 1600 тон заготовили пшеницы, более 300 тысяч тонн – ржи, более 30 тысяч тонн – ячменя.

Сколько нам все-таки необходимо для обеспечения продовольственной безопасности? Планируется ли вообще экспортировать зерно?

Василий Павловский:

1 млн 115 тысяч тонн зерна достаточно для продовольственных целей. Даже в этом объеме зерна подсчитан тот объем продукции, который будет выпускаться из зерна, будет поставляться на экспорт. На экспорт, конечно, надо торговать продуктами из зерна. У нас в достаточном количестве в текущем году будет заготовлено пивоваренного ячменя. Мы в прошлом году практически во все страны СНГ, Польшу, Китай, Германию продавали солод. В прошлом и текущем году продавали крупяные изделия. На сегодняшний день за полугодие мы продали через департамент хлебопродуктов более 3 тысяч тонн круп. То есть себя мы обеспечили и реализуем на экспорт. Плюс продаем ржаную муку и другие изделия. В Смоленскую и Брянскую области мы продаем хлеб и мучные изделия. Также частично поставляем в другие страны СНГ. То есть нам выгодно сегодня торговать продуктом из зерна и поставлять на экспорт, получать хорошую выручку. На это Беларусь нацелена и в дальнейшем это будет проводить.

Планируется ли расширять зарубежный рынок, планируется ли открытие новых рынков?

Василий Павловский:

Да, конечно, планируется. И не только по растениеводческой продукции, но и по животноводческой. Мы в прошлом году торговали с 38 странами. В текущем торгуем с 44. И основные поставщики – это Российская Федерация (90% идет нашей продукции). И большая доля – это Украина, Азербайджан, Польша. Мы вышли на китайский рынок. С Китаем на сегодняшний день начинаем много торговать, поставлять свою продукцию.

Глава государства неоднократно указывал на необходимость модернизации молочно-товарных ферм. А как идет этот процесс?

Василий Павловский:

Действительно, в Республике Беларусь по поручению главы государства принята программа по реконструкции молочно-товарных ферм. Постановлением Совета министров определено в текущем году 1200 таких ферм. Министерство сельского хозяйства совместно с облисполкомами определились по каждой ферме, каждому объекту. И глава государства поручил Министерству лесной промышленности, Министерству строительства и архитектуры, Министерству дорожного строительства определить источники и объемы строительных материалов, которые можно удешевить для сельхозпроизводителей.

На сегодняшний день на фермах трудятся боле 21 тысячи строителей и привлеченных людей. Большую помощь оказывают студенческие отряды.

По итогам года мы надеемся, что поручение будет выполнено. Мы обязаны это сделать. 1200 ферм будут приведены в порядок. На 508 фермах будут установлены доильные залы. Придут прогрессивные технологии. Мы будем получать качественную продукцию, которую необходимо поставлять на экспорт, и на внутренний рынок.

На очереди уборка картофеля, свеклы, морковки. Каковы здесь виды на урожай.

Василий Павловский:

Они на уровне прошлого года. Потому что мы последние годы вышли на стабильное получение овощной продукции. Мы меньше 2,2 млн т овощей не получаем. В сельхозпредприятиях мы планируем около 500 тысяч т. Для этого на сегодняшний день все сделано. И мы вот уже два года подряд обеспечиваем жителей Беларуси зеленными культурами.