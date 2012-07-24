Лукашенко: Нам в этом году надо к 9 миллионам тонн подбираться. Для нас это победа, это обеспечение наших потребностей

Новости Беларуси. Собрать девять миллионов тонн зерна, максимально использовать возможности белорусского спутника и довести заработную плату населения до 500 долларов. Поручения по целому спектру экономических вопросов дал президент Александр Лукашенко, общаясь с премьером страны Михаилом Мясниковичем.

Так, глава государства поинтересовался видами на урожай, темпами жатвы и проблемами аграриев, обратив внимание на качество уборки. В стране уже собран первый миллион тонн зерна, но это только девятая часть ожидаемого каравая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам в этом году надо к 9 миллионам тонн подбираться. Я имею в виду и зерновых, и зернобобовых, и кукурузы. Это тоже корм. Для нас это победа, это обеспечение наших потребностей практически по всем направлениям. Но и надо посмотреть, Михаил Владимирович, на ученых. Уже не будем говорить о том, что бежать на два шага впереди, но на полшага идти впереди, выдавая для сельского хозяйства и по другим направлениям самые прогрессивные, технологически прогрессивные инновационные предложения.

Что касается сельского хозяйства, это, конечно, скот. Нужны новые породы, надо закрепить те, над которыми мы работаем, и новая селекция в растениеводстве.

Что касается нынешней уборки, об этом буду говорить, на этих дня я планирую посмотреть, как идет уборка, начиная с южных районов. В воскресенье побывал на полях. Без скандала, без шуму, без пыли. На рапсовых полях. Мне кажется, есть потери. Я знаю психологию механизатора. При нашей расхлябанности руководителей сельскохозяйственных предприятий, агрономов, специалистов. Когда контроля нет, тогда начинается соревнование, в плохом смысле слова, кто кого и кто больше. И начинают прыгать по полям, теряя огромное количество хлебов. Нам вот этого допустить нельзя. Сейчас надо очень качественно и спокойно убрать сельскохозяйственные культуры.

В этом году на этот вопрос надо обратить особое внимание. Я уже поручил Комитету госконтроля и другим, чтобы мне на днях доложили и взяли под контроль все области по качеству уборки. Нельзя потерять хлеб, который в отчасти в этом году, да и во многом Господь нам подарил.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Раньше за урожай в 40 центнеров с гектара давали Героя Социалистического труда. Сейчас у нас в среднем по стране около этого показателя. А были же годы, когда убирали 3-4 миллиона тонн зерна.

Сделать все для развития экономики без повторения ошибок — это еще одно поручение главы государства. Над бюджетом на будущий год предстоит поработать парламенту еще этого созыва. В Беларуси сложилась хорошая практика — главный финансовый документ страны принимать задолго до начала нового года, чтобы и государственная сфера, и частный бизнес смогли рассчитать свои силы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Новый парламент придёт — это время, и очень сложно нам будет работать без этих документов. Всё должно быть нормально. Надо максимум внимания уделить подготовке этих документов и внесению их в парламент. Тем более, мы должны это, как у нас водится, согласовать в областях и оговорить проблемы, если они будут, на уровне президента, чтобы меньше было споров.

Я хотел бы услышать, что у вас с заработной платой. Вот этот комплекс: инфляция, заработная плата и реальная заработная плата. Надо людей все-таки подтянуть к этим $500, а дальше они, имея уже какую-то подушку безопасности, будут сами зарабатывать деньги, и нам можно дистанцироваться от того, чтобы сверху нагнетать ситуацию с зарплатой. Но средняя зарплата в $500 — это самый минимум, который должен быть в нашей стране, потому что и цены уже приличные, и людям надо жить.

По росту доходов населения, по мнению премьера, Беларусь уже вышла на запланированный уровень. К концу года он будет превышен. И тенденция роста сохранится минимум следующие два года.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Я докладывал президенту сегодня четыре указа. Речь идет о повышении ставки первого разряда и, естественно, повышении должностных окладов в бюджетные сферы. И повышении заработной платы военным. Не только по Министерству обороны, но и в целом по силовому блоку. Президент принял доклад. Думаю, в ближайшее время будет издан соответствующий указ.

Еще одна тема — освоение космоса. С этого воскресенья Беларусь может по праву называться космической державой. Запуск белорусского спутника дал старт и развитию собственной космической школы. Поручение — возможности спутника использовать максимально.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы сохранили и приумножили очень важную для Беларуси школу. Все-таки космос — это высочайшие технологии. Мы создали и новое предприятие, готовы уже сами изготавливать спутники. Думаю, нам с Российской Федерацией надо работать в тесном контакте. Мы с КНР очень интенсивно сотрудничаем в этом плане, может, даже ещё больше, чем с Российской Федерацией. Надо, чтобы от этого спутника мы получили максимальную выгоду. Мы должны, получив продукт, реализовать его на рынке для тех, кто заинтересован в этом товаре.

В том числе и высокие технологии должны обеспечить стабильное развитие белорусской экономики. К 2013-ом году ожидается рост ВВП — 108,5%. Возрастут темпы строительства, по-прежнему в приоритетах останутся сельское хозяйство и социальная сфера.