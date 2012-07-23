Лукашенко: Некоторые иностранные банки ведут себя просто как иностранные агенты

Новости Беларуси. Ситуация на валютном рынке Беларуси и в денежно-кредитной сфере спокойна. Об этом заявила глава Нацбанка на рабочей встрече с президентом. Александр Лукашенко поинтересовался ситуацией с рублевой ликвидностью и тем, какие шаги предпринимает главный банк страны, чтобы изъять излишки денежной массы из обращения. Также обсуждались перспективы работы с иностранными банками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я вижу динамику снижения ставки рефинансирования. Это правильно, это выгодно и государству, и экономике, и, соответственно, людям.

О вкладах населения. Как здесь динамика? Какое общее Ваше мнение по работе иностранных банков? Потому что мне поступала информация, что некоторые иностранные банки просто себя ведут как иностранные агенты. В полном смысле этого слова. И уже предприниматели обижались на то, что финансовая документация очень многих компаний копируется, ксерокопируется и отправляется некоторым заказчикам. Это касается прежде всего российских банков. Я проверял. Это действительно подтверждается. Поэтому в свое время я просил Вас обратить на это внимание. Какова ситуация здесь у нас с иностранными банками? Какие меры необходимо принять? Может, нужно и мое вмешательство в этом плане?

Курс рубля по отношению к корзине валют остается стабильным. На бирже предложение по-прежнему превышает спрос. Излишки валюты скупает Нацбанк. Правда, спрос на валюту в сезон отпусков у населения несколько вырос. Взвешено ведется политика по снижению ставки рефинансирования и кредитованию экономики.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Ситуация на валютном рынке спокойная. Ситуация по кредитованию экономики у нас тоже нормальная. Банковская система, в принципе, имеет ликвидность. Все банки ликвидны, имеют ресурсы и рублевые, и валютные. Экономика кредитуется, идет рост кредитов в рамках тех, которые предусмотрены прогнозом. Держим ставку рефинансирования на том уровне, чтобы не способствовать увеличению инфляции.

Банки, которые пришли с иностранным капиталом, в основном с российским, на нашем рынке работают, кредитуют нашу экономику и вливаются в нашу банковскую систему, в наши правила. Может, где-то их не все устраивает, но раз пришли на наш рынок, значит обязаны выполнять те требования, которые предъявляются ко всем предприятиям.