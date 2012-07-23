Программисты в Беларуси получают от 1000 у.е. сразу после пятого курса

Новости Беларуси. По словам Светланы Коростелевой, директора консалтингового агентства «Квадрат» в рейтинге самых востребованных профессий в Минске лидирующими являются: программисты, руководители (топ-менеджеры), менеджеры по продажам, главные бухгалтера, инженерно-технический персонал, сообщает ctv.by со ссылкой на «Народную газету».

Светлана Коростелева, директор консалтингового агентства:

Молодым программистам, только что окончившим вуз, сегодня менее тысячи долларов уже не предлагают. Причем через год, имея опыт работы, молодой специалист зарабатывает вдвое больше. Максимальный уровень оплаты труда таких работников поднимается до пяти тысяч условных единиц.

Топ-менеджеры - исполнительные и коммерческие директоры, директоры по производству, строительству, маркетингу, персоналу - сегодня являются как самыми востребованными, так и самыми высокооплачиваемыми работниками.

Светлана Коростелева, директор консалтингового агентства:

Финансовые директоры некоторых компаний зарабатывают от двух до шести тысяч долларов. Доходы менеджеров по продажам напрямую зависят от количества заключенных сделок. Их заработная плата колеблется от 300 до 2 тысяч условных единиц.

Заработная плата главных бухгалтеров от 700 до 1,5 тысячи долларов. Инженерно-технический персонал на протяжении последних лет является одним из самых востребованных в Беларуси.

Светлана Коростелева, директор консалтингового агентства:

Высококвалифицированный инженер сегодня может зарабатывать от 700 долларов. Правда, найти их не так-то просто. И проблема зачастую заключается в самих людях - в их инертности и нежелании что-то менять.