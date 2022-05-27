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Новости экономики за 27.05.2022

27 мая 2022 14:43
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Как отключение России от системы SWIFT отразится на доверии к международным платежным системам? Какую продукцию белорусского производства готов напрямую закупать пакистанский бизнес? И с какой инициативой к белорусским коллегам обратился Российский союз поставщиков металлопродукции?

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

Новости экономики за 27.05.2022-1

ПАДЕНИЕ БИТКОИНА БУДЕТ ЗАТЯЖНЫМ. КАПИТАЛИЗАЦИЯ КРИПТОРЫНКА УМЕНЬШАЕТСЯ

Капитализация крипторынка в мае уменьшилась до 1,18 триллиона долларов. С максимального за всю историю уровня, 69 тысяч долларов, стоимость биткоина проседала в мае на 64 % – до 25 тысяч долларов. На криптовалютном рынке продолжается нестабильность, которая фиксируется в течение нескольких недель. В июне фокус инвесторов будет направлен на мировую политику. Последнее решение ФРС США по ставке показало, что монетарная политика крайне важна для крипторынка.

Пакистанский бизнес заинтересован в прямых поставках белорусской продукции деревообработки. Читайте тут.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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