Лукашенко: МАЗ с новым директором сегодня вышел на рентабельную работу

21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. Александр Лукашенко ответил на вопросы депутатов. На сайте www.ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.

Александр Лукашенко:

Любое предприятие должно быть мобильным — и большое, и малое. Но если это с намеком на крупное предприятие типа МАЗ, БелАЗ, МТЗ и так далее, так вы посмотрите: в мире еще большие есть предприятия, у которых товарооборот больше, чем у Беларуси. Огромные корпорации, транснациональные корпорации. Поэтому наши предприятия маленькие по сравнению с ними.

Я не исключаю, что мы должны на каком-то этапе включаться в подобную кооперацию — в эти транснациональные корпорации, потому что у них есть дилерская сеть, рынки сбыта свои и так далее. Но если они будут действовать в наших интересах, если нам предложат условия, которые не опустят наши предприятия, а дадут возможность развиваться — тому же Тракторному заводу или МАЗу. Но таких дураков в мире нет. Конкуренция была, есть и будет. Поэтому мы свои предприятия — гигантские, огромные — не можем сегодня распустить, разогнать и так далее. Более того, как меня информируют, даже МАЗ с новым директором сегодня вышел (я думал, когда это случится после кризиса) на нормальную рентабельную работу. Процент рентабельности — недавно мне докладывали — уже больше 10%. Значит, они конкурентоспособны, значит, чего-то могут эти предприятия. И не чего-то, а многое могут!

Вы посмотрите недавние данные сельхозмашиностроения: комбайнов мы чуть ли не 17% в мире выпускали (дай Бог, чтобы журналисты не ошиблись). То же самое, 6% — сбыт тракторов и так далее. Мы вышли на нормальный уровень и мы конкурируем сегодня, по крайней мере, свой рынок никому не отдаем. Люди отдали и забрали этот рынок.

По моторному заводу. Это перспективное предприятие.

Допустим, «Эриксон» или какое-то в Финляндии предприятие — оно одно на всю страну, крупное, но одно. Но у нас они поменьше, но много, но такие достались. Так почему же мы от этого наследства должны отказываться, если оно сегодня дает результаты? Поэтому эти предприятия надо поддерживать.

Крупные предприятия. Я не сторонник, чтобы строить крупные, но по технологии для того, чтобы быть рентабельным, даже на основании своего сырья, надо строить предприятие вот такое и не меньше, то есть, возможно, и крупное. Поэтому здесь технология продиктует нам размеры предприятий — стройиндустрия и так далее и тому подобное. Но я все-таки сторонник средних и малых гибких предприятий и сохранения этих опорных точек, которые у нас существуют. Они сегодня востребованы.

Последняя встреча — с Киримой я встречался — хозяином калийной компании в России. Жуткая заинтересованность в сотрудничестве с нашим «Белкалием». Чемезов из «Ростехнологии» наперебой предлагают соглашения с МАЗом. Вы, наверное, тоже слышали, я уже об этом говорил, когда начали языком молоть, что мы тут за бесценок МАЗ продаем и так далее. Да нет. Мы ведем с ними переговоры, дебатируем те или иные вопросы. Если нам это выгодно, мы пойдем на это. Крупные игроки, в том числе частные компании, заинтересованы в наших предприятиях. Я уже не говорю о БелАЗе. Если б этот БелАЗ завтра цунами смыло в Беларуси, западные конкуренты не в себя были бы от радости, потому что 30% рынка они б забрали. Надо нам отказываться от этого наследства? Я думаю, не надо. Тем более, мы же их не строили. Но так случилось, что нам они по наследству достались. Мы их удержали, восстановили, они прошли жестокий кризис.

Лукашенко: Нам нужна атомная электростанция!