Лукашенко: Мне кажется, что все-таки нефть у нас где-то есть

21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. Александр Лукашенко ответил на вопросы депутатов. На сайте www.ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.

Александр Лукашенко:

Если откровенно говорить, то я подозреваю о том, что мы не то что мало знаем о том, что у нас есть там, хотя и кое-что знаем, я подозреваю, что мы не очень-то шевелимся, чтобы посмотреть, что у нас там есть. Мне кажется, что все-таки нефть у нас где-то есть. Но если есть нефть, мне кажется, не может быть, чтобы где-то не прорвало природным газом. Я надеюсь. И, конечно, я всех специалистов в последние годы очень сильно тормошу, чтобы они посмотрели, что там у нас есть. Ну и ученого премьера, академика мы взяли в правительство. Я думаю, что теперь он должен уже чувствовать ответственность и будет посматривать, что там, под толщей земли, по которой мы ходим, у нас есть.

Мне кажется, что нам надо серьезней посмотреть на недра. Поэтому найдем мы что-то. Не может быть, чтобы человек искал и не нашел. Что-то найдем. А то, что есть, мы будем стараться разработать.

Лукашенко: Нам нужна атомная электростанция!