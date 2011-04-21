Лукашенко: Нам нужна атомная электростанция!

21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. На сайте ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

Все инсинуации, которые сегодня раскручиваются в стране против АЭС, 95% — люди купленные — купленные нашими конкурентами. Я знаю, что говорю — я читаю эти материалы. Почему сегодня (я ничего не имею против, это наши люди, наши соседи) литовцы так возмущены тем, что мы строим атомную станцию? Почему поляки так переживают? Так вы же сами запланировали и готовы строить атомную станцию — и в Литве, и в Польше несколько блоков. Почему тогда нам претензии предъявляете? Ответ простой — конкуренция — только в этом причина. Хорошо, в нашем огороде не будет атомной станции. Но за забором их десятки. Наша безопасность от этого усилится, улучшится? Нет. Так чего мы сегодня раздуваем этот пожар? Нам нужна атомная электростанция! Это суперсовременные технологии, с этим можно сравнить только космические технологии. Я уже говорил: это двинет нашу реальную науку наших ученых на новую ступень развития. И поэтому я категорически — не просто настаиваю, я принял решение, я несу ответственность за это решение — мы будем строить атомную электростанцию, чего бы нам это не стоило! Тем более, кредиты дают, технологии дают, под ключ готовы построить. И по ценам, как у себя — в данном случае, России. Она нам положила на стол последнюю станцию, всю документацию и цену. Просто по-человечески поступили.