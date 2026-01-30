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Кухарев встретился с коллективом Минского городского управления МЧС

30 января 2026 17:41
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Экономика, демография и повышение качества жизни – основные направления, обозначенные главой государства на VII Всебелорусском народном собрании. Они стали темой обсуждения во время встречи председателя Мингорисполкома с коллективом Минского городского управления МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Кухарев встретился с коллективом Минского городского управления МЧС-2

Также Владимир Кухарев затронул самые важные и актуальные темы развития города. Так, в ближайшие 12 лет запланировано возведение свыше 4 млн квадратных метров арендного жилья. Увеличатся и темпы строительства метро. 

Закуплен второй тоннелепроходческий комплекс. Его поставка ожидается через полтора месяца. Акцент в городе делается не только на развитие экономики, но и сохранение безопасных условий функционирования мегаполиса. Особое внимание уделяют профилактике.

Кухарев встретился с коллективом Минского городского управления МЧС-4

Карина Закалинская, начальник Центра пропаганды безопасности жизнедеятельности Минского городского управления МЧС:
В детских садах мы в игровой форме доносим и детям, и родителям, и педагогам о том, как важно через игру понимать о вопросах безопасности, как важно не оставлять детей в опасности или просто одних дома. В школе мы проводим городские, республиканские слеты юных спасателей-пожарных. Мы развиваем активно пожарно-спасательный спорт, ведь это прикладной вид спорта, спорт во имя спасения. 

Отметим, количество пожаров в Минске в прошлом году сократилось на 13 %. Основное число возгораний, почти 60 %, происходит в жилфонде. Среди причин – неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатация электрооборудования.

# Владимир Кухарев

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