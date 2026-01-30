Кухарев встретился с коллективом Минского городского управления МЧС

Экономика, демография и повышение качества жизни – основные направления, обозначенные главой государства на VII Всебелорусском народном собрании. Они стали темой обсуждения во время встречи председателя Мингорисполкома с коллективом Минского городского управления МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Также Владимир Кухарев затронул самые важные и актуальные темы развития города. Так, в ближайшие 12 лет запланировано возведение свыше 4 млн квадратных метров арендного жилья. Увеличатся и темпы строительства метро.

Закуплен второй тоннелепроходческий комплекс. Его поставка ожидается через полтора месяца. Акцент в городе делается не только на развитие экономики, но и сохранение безопасных условий функционирования мегаполиса. Особое внимание уделяют профилактике.