Лукашенко: К концу года мы гарантированно выйдем на среднюю зарплату в $500

Новости Беларуси. Белорусской экономике в будущем году необходимо выйти на траекторию выполнения показателей всей пятилетки. Об этом заявил президент на совещании с Правительством и Нацбанком о работе экономики с начала года, его итогах и проектах прогноза бюджета и денежно-кредитной политики на 2013.

Сейчас экономика развивается поступательно, растет выпуск продукции в промышленности и в сельском хозяйстве. В стране бездефицитный бюджет, золотовалютные резервы стабильны. Александр Лукашенко подтверждает планы по достижению к концу года средней зарплаты в 500 долларов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

К концу года мы гарантированно выйдем в среднем на 500 долларов. При этом реальные денежные доходы населения возрастут на 17,5%, а реальная заработная плата – на 21,5%. Однако следует прямо сказать, что сегодня эти результаты нас уже не удовлетворяют, потому что не решен ряд проблем, существенно сдерживающих динамичное развитие страны. Четыре из 12 важнейших показателей прогноза на 2012 год пока не выполняются. В их числе главный – валовой внутренний продукт. Он у нас порядка 103%. Мы здесь не дотягиваем 2-2,5%.

Население по-прежнему волнует рост цен. С начала года темп инфляции составил 12%. И это при том, что курс белорусского рубля стабильный. Хотелось бы услышать ответ на этот вопрос. Почему так происходит?

Но нельзя забывать, что рост заработной платы в увязке с производительностью труда остается неизменным важнейшим принципом нашей работы. Мы должны дать возможность людям зарабатывать деньги.

Хотя наметилась тенденция опережения роста зарплаты над производительностью. Недорабатывает Могилевская, Брестская и Гродненская области. Повышение зарплат съедает оборотные средства предприятий.

Александр Лукашенко:

Я же вас об этом предупреждал и везде об этом говорил. Зарплату получат только те, кто произвел товар и продал, у кого производительность труда опережает рост зарплаты. Мне не нужны 500 долларов незаработанных. Не нужны, и пусть люди это слышат. Деньги должны быть заработанными, если вы не хотите очередного обвала.

Глава государства обратил внимание губернаторов на проблемы развития реального сектора экономики в регионах. Президент требует активнее модернизировать предприятия, ориентируясь на импортозамещение и экспорт. Александр Лукашенко потребовал от правительства обеспечить экономическую безопасность страны с учетом вступления России в ВТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

У каждого руководителя предприятия, даже которое выпускает в месяц две табуретки и один письменный стол, на столе должен лежать план модернизации этого предприятия с выходом на выпуск конкурентоспособной продукции. Проект должен быть окупаемым, ориентированным в будущее. Только под этот проект и иностранцы деньги дадут, и внутри страны мы деньги найдем.

Вступление России в ВТО делает рынки ЕЭП ареной жесткой конкурентной борьбы. Европейские и американские производители, а также азиатские компании активно осваивают рынки Казахстана и России. В целом, ситуация в мировой экономике усложняется. В этой связи хочу услышать от Правительства и Нацбанка, как будет обеспечена экономическая безопасность страны. За счет каких действий в этих условиях будут обеспечены рост экспорта и положительное сальдо внешней торговли в текущем и 2013 годах. Мы должны безусловно сохранить приток валюты в страну для дальнейшего роста золотовалютных резервов и поддержания стабильности на валютном рынке.