В Беларуси придумали, как наказать водителей фур, объезжающих пункты сбора на трассе «М-1»

Новости Беларуси. В Беларуси — 15 тысяч километров дорог республиканского значения. Они связывают все крупные города и населенные пункты. Принято считать, что качество трасс у нас хорошее. По сравнению с тем, что есть в СНГ — да. Но вот интересный факт: в этом году за счет государства капитально отремонтируют 46 километров автодорог. В прошлом цифра была чуть больше. И получается, что с такими темпами мы получим абсолютно новые дороги лет через 200-300. При условии, что все это время по ним никто не будет ездить. Так за счет чего мы будем поддерживать качественный статус транзитного государства?

Трасса «М-1» - главная транспортная артерия страны, и пока единственная платная. Для того, чтобы проехать ее полностью, скажем, на фуре, надо будет заплатить 60 евро. По 15 на каждом из четырех постов взимания платежей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За сутки этот пост пересекает 25 тысяч автомобилей, и каждый четвертый обязан платить дорожный сбор. У нас он зависит от массы и габаритов транспорта. В год вся трасса М1 приносит в бюджет 70 миллионов долларов. И еще 20% от этой суммы теряет: за счет того, что многие объезжают пункты оплаты.

Александр Гирилюк, заместитель начальника ПВДС «Федьковичи»:

Есть водители, которые рискуют объезжать, но есть службы, которые отслеживают это и взимают штрафы.

Объехать можно каждую из наших четырех так называемых «платежек». Всего десяток «лишних» километров — и ты снова на трассе с неплохими чаевыми.

Что думают об этом жители вынужденно транзитных деревень — отдельная история. Дорога в них хоть и асфальтированная, но узкая и вся в заплатках. Домики — буквально в нескольких метрах. А местному трафику может позавидовать любой мегаполис.

Кристина Козик, жительница д. Замошаны:

В углу икона стояла - и то упала. Окна трясутся, телевизор выключается. И ладно, когда едут малые машины, а то фуры! Так я не знаю, что делать!

Дорожники делают, что могут. Здесь вдоль трассы пробовали ставить забор — не помогло. Кое-где объезды перекапывают, но тогда обижаются местные жители: им ведь тоже дорога нужна. Выход из этой ситуации давно до нас придумали - осталось его только применить.

Александр Головнев, начальник управления содержания дорожной сети РУП «Белавтодор»:

Вместо 4-х пунктов сбора на М1 у нас появится на М1 19 ворот. И если объехать 1-2 еще можно, то 19 — бессмысленно.

4 сентября у президента обсуждали инвестпроект австрийской компании. Суть этой технологии проста. Если автомобиль оснащен специальным датчиком, то останавливаться для оплаты за пользование трассой, а значит терять время, вовсе не нужно. Оснащенные подобным оборудованием автомобили встраиваются в единую сеть так называемой «умной дороги» – интеллектуальную транспортную систему.

Цена австрийского предложения — 262 миллиона евро, и по самым осторожным прогнозам проект окупится через три года. Может быть и быстрее. К примеру, в Чехии, такая же система вернула затраченные на нее средства уже через девять месяцев. Да и планы белорусских дорожников идут намного дальше одной-единственной трассы «Брест-Москва».

В ближайшие годы у нас появятся, как минимум, еще четыре полностью платных маршрута для грузоперевозчиков. Они свяжут столицу с Могилевом, Гомелем и Гродно. Также придется заплатить за проезд по направлению к Вильнюсу и по отдельным участкам дорог первой категории.

Аналог белорусского экземпляра такого устройства уже есть в «Белавтодоре». После того, как система заработает — датчик можно будет купить на каждой заправке.

Александр Головнев:

Оно крепится на лобовое стекло и при проезде под воротами происходит коммуникация. Если денег на счету нет — дается один сигнал - пополните счет. Если устройство не работает — другой — замените устройство. То есть все эти моменты, мол, у меня не работало устройство или кончились деньги, а я не знал — это все предусмотрено.

Система «умной дороги» успешно работает в Австрии, Швейцарии, Швеции, Италии, Франции, Испании, Чехии. Во всем мире оплата дорожного трафика - хороший способ пополнить государственную казну и отремонтировать автомагистрали. В Беларуси все деньги, взимаемые за пользование дорогами, пойдут на ремонт трасс. В год это около 140 миллионов евро. При этом транзит по Беларуси останется одним из самых дешевых в европейском регионе.

Александр Головнев:

Мы внесли такое предложение: максимальная ставка - 12 евроцентов за 1 километр — это для грузовиков.

К примеру, на знаменитых немецких автобанах грузовик сейчас платит 15 евроцентов за каждый пройденный километр. И если пройти участок, равный по длине нашей «олимпийке» - обойдется он в 93 евро. Это в полтора раза дороже, чем проезд по нашей трассе.

Через Беларусь ежегодно проходит около 100 млн тонн грузов. Большая их доля - по автотрассам. Если улучшить качество дорог — объемы можно увеличить.