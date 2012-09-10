Лукашенко: Россияне туго идут на то, чтобы увеличить экспорт белорусской части калийных удобрений

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко требует нарастить экспорт калийных удобрений. Такую задачу глава государства поставил 10 сентября, принимая с докладом генерального директора «Белорусской калийной компании» Валерия Иванова.

Помимо результатов финансовой деятельности одного из основных отечественных экспортеров, речь шла и о возможном производстве и начале продаж через компанию смешанных, фосфорных, азотных удобрений. Кроме этого, в центре внимания была и тема распределения долей среди учредителей БКК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Меня интересует вопрос как у нас на будущий год распределены квоты по реализации, экспорту калийных удобрений между белорусским и российским учредителями «Белорусской калийной компании». Ведь россияне сами настаивали на независимом аудите по производству добычи калийных удобрений, и, в зависимости от этого, мы договорились, будет реализация калия. Как сейчас решается этот вопрос? По моей информации, россияне очень туго идут на то, чтобы увеличить экспорт, а это законно будет, белорусской части калийных удобрений.

Валерий Иванов, генеральный директор ЗАО «Белорусская калийная компания»:

Прошло шесть месяцев после моего назначения генеральным директором «Белорусской калийной компании», и я хочу доложить те результаты, которые на сегодняшний день есть по итогам работы восьми месяцев текущего года.