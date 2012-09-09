В Любани жильем обеспечивают всех желающих

Любанский район хотя и самый удаленный от столицы, но глубинкой его никак не назовешь. Здесь достаточно бурная и насыщенная жизнь. А все потому, что здесь работают талантливые и трудолюбивые люди. Ведь неспроста в регионе 18 Героев Социалистического Труда!

Типичный прежде райцентр превратился в современный уютный чистый город. А на главной площади даже появился свой фирменный фонтан с подсветкой. И это лишь один из многих удачно реализованных проектов Василия Акулича - председателя Любанского райисполкома и главного в районе борца за чистоту.

Средства для строительства водной достопримечательности собирали всем городом - трудились на субботниках. И теперь, чистота и порядок в Любани – это норма. А ведь на начальном этапе глобального благоустройства, делится Василий Иванович, пришлось приложить много усилий.

Василий Акулич, председатель Любанского райисполкома:

У нас каждую неделю существует чистый четверг. Все организации, все служащие выходят и наводят порядок. И молодежь тоже. Все население приучаем не мусорить, а ежемесячно, ежегодно вносим что-то новое в достопримечательности города.

Каждый год в Любани что-то строят или ремонтируют. Уже началось возведение новой котельной, взялись за создание новых очистных сооружений, завершается капитальный ремонт центральной районной больницы. Открылся новый ФОК, магазины. В следующем году по плану – строительство городской бани с бассейном. Центр города — станет зоной отдыха и развлечений. Но для полного комплекта, замечает Василий Акулич, не хватает только гостиницы. Но проект уже подсмотрели в Воложине. Так что вскоре необходимый элемент городской инфраструктуры появится и в Любани. И это не говоря о строительстве жилья – им обеспечивают всех желающих. Также в Любани совсем недавно после реконструкции открылась школа искусств, рассказалив программе «Центральный регион» на СТВ.

В Любанском районе проживает почти 37 тысяч человек. Сегодня полесский край — это не сплошные торфяники и болота над рекой-Аресой, а развитый регион сельхоз-производства. Специализируются в основном на производстве молока и мяса, зерна. Кстати, в этом году Любанский район первым в Минской области завершил уборку зерновых и зернобобовых. До 1 октября здесь закончат реконструкцию животноводческих ферм. Почти все они уже с молочными блоками и молочными залами. На подъеме и местный рыбхоз. В его ведении 5 тысяч водной глади. И если раньше не знали как реализовать своих карпов, толстолобиков, щук и сомов, то теперь спрос превышает предложение.

Василий Акулич:

Задача нашего рыбокомбината - сделать продукт от личинки до магазина. Выращиваем рыбу с личинки - щуку, карпа. Кормим в прудах. В прошлом году вырастили 1900 тонн, а в этом 2100. Есть коптильный цех. Но мы не только коптим, делаем вакуум, суповые наборы, наборы для ухи.

Ездили в Польшу, посмотреть, как поляки делают рыбные консервы. Сейчас проект на экспертизе. Он практически сделан. Деньги есть. Так что будем делать цех по производству рыбных консервов.

Если проект по выпуску любанских рыбных консервов еще не стадии разработки, то производство свиной тушенки в ближайшее время вполне реально. Инвестиционный проект с израильской стороной по строительству свинокомплекса на 24 тысячи голов на стадии завершения. 90% работ уже выполнено и к концу октября новый объект законченного цикла будет сдан. Это прямые инвестиции - стоимость объекта оценивается в 14 с половиной миллиона евро.

Василий Акулич:

Количество совместных предприятий на Любанщине говорит о достаточно благоприятном инвестиционном климате. Мы очень заинтересованы в том, чтобы у нас множились крепкие бизнес-структуры. Потому и стараемся создать в районе самые благоприятные условия для их успешной работы. Самый сильный инвестиционный проект — строительство калийного комбината совместно с россиянами. Землю отвели. Договора подписаны. Необходимо будет 1700 работающих. Сейчас должны будут приступить к бурению стволов. Когда узнали, что калийная компания приходит, подтянулись предприниматели. Солигорск тоже не сразу строился. Все будет хорошо.