Беларусь и Египет утвердили планы по развитию двустороннего сотрудничества на 2024 год

Взаимодействие в торгово-экономической сфере наращивают Беларусь и Египет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утверждены планы по развитию двустороннего сотрудничества на 2024 год. Опыт взаимодействия стран уже есть. Так, белорусскому потребителю интересны ткани и шерсть, цитрусовые и растения. Что касается экспорта, то в списке товары машиностроения, легкой промышленности, молочного и мясного производства.