Прямой эфир

Беларусь и Египет утвердили планы по развитию двустороннего сотрудничества на 2024 год

19 марта 2024 18:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Взаимодействие в торгово-экономической сфере наращивают Беларусь и Египет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Египет утвердили планы по развитию двустороннего сотрудничества на 2024 год-1

Утверждены планы по развитию двустороннего сотрудничества на 2024 год. Опыт взаимодействия стран уже есть. Так, белорусскому потребителю интересны ткани и шерсть, цитрусовые и растения. Что касается экспорта, то в списке товары машиностроения, легкой промышленности, молочного и мясного производства.

Больше новостей экономики за 19 марта здесь.

# Беларусь-Египет # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси наблюдается заметный прирост в промышленном производстве
19 марта 2024 18:51

В Беларуси наблюдается заметный прирост в промышленном производстве

Российские компании на 40% увеличили объём сделок на БУТБ
19 марта 2024 18:49

Российские компании на 40% увеличили объём сделок на БУТБ

Новости экономики за 19.03.2024
19 марта 2024 18:44

Новости экономики за 19.03.2024

Предприятия Московского района Минска экспортировали продукции более чем на 6,5 млрд рублей
19 марта 2024 17:20

Предприятия Московского района Минска экспортировали продукции более чем на 6,5 млрд рублей

Совместное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдёт в Минске
19 марта 2024 06:48

Совместное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдёт в Минске

ВВП Беларуси в январе-феврале вырос на 4%
18 марта 2024 16:49

ВВП Беларуси в январе-феврале вырос на 4%

Губернатор Орловской области: «Санкции могут быть, а дружба между Россией и Беларусью вечна»
17 марта 2024 17:00

Губернатор Орловской области: «Санкции могут быть, а дружба между Россией и Беларусью вечна»

Беларусь вошла в пятёрку экономических партнёров Курской области
17 марта 2024 17:00

Беларусь вошла в пятёрку экономических партнёров Курской области

От строительства до машиностроения: как Беларусь и Орловская область развивают сотрудничество?
14 марта 2024 19:45

От строительства до машиностроения: как Беларусь и Орловская область развивают сотрудничество?

Цель – 500 млн долларов! Беларусь и Орловская область намерены увеличить товарооборот
14 марта 2024 19:10

Цель – 500 млн долларов! Беларусь и Орловская область намерены увеличить товарооборот

МТЗ по масштабам как райцентр, а длина финишного конвейера – 11 км. Вот как производят тракторы BELARUS
14 марта 2024 16:05

МТЗ по масштабам как райцентр, а длина финишного конвейера – 11 км. Вот как производят тракторы BELARUS

В ЕАЭС начинают действовать единые правила обращения ветпрепаратов
13 марта 2024 07:07

В ЕАЭС начинают действовать единые правила обращения ветпрепаратов