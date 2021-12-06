Как и на что тратят деньги белорусы? Вот какая статистика приводится в отчётах Белстата

Новости Беларуси. Белорусская семья тратит на питание почти 40 % своего бюджета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Понятно, что у всех свои потребности и предпочтения, и вот какая статистика приводится в отчетах Белстата.

По данным статистического комитета, в третьем квартале денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство в стране составили 1 587,5 рубля в месяц, из которых две трети приходятся на потребительские нужды. После питания самые большие траты – это оплата жилья и транспорта. На последний приходится почти 11 % от общей суммы бюджета семьи.

Напомним, цены на проезд в общественном транспорте поднимались в декабре 2020 года. Не исключено, что транспортные услуги будут дорожать. Решение по повышению тарифов на проезд в общественном транспорте официально не принято. Как и размер тарифов, оно будет определяться складывающимся уровнем инфляции и доходами населения.