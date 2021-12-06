Валютно-фондовые биржи Беларуси и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

Новости Беларуси. Белорусская валютно-фондовая биржа и Узбекская республиканская валютная биржа подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первый шаг в развитии двустороннего сотрудничества в биржевой сфере двух стран с целью продвижения финансовых рынков. Переход на новый уровень совместной работы позволит расширить круг участников торгов, усовершенствовать подходы к биржевой торговле. Станет возможным обмен опытом двух структур и проведение совместных информационно-аналитических работ.