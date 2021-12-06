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Валютно-фондовые биржи Беларуси и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

06 декабря 2021 15:42
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Новости Беларуси. Белорусская валютно-фондовая биржа и Узбекская республиканская валютная биржа подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валютно-фондовые биржи Беларуси и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве-1

Это первый шаг в развитии двустороннего сотрудничества в биржевой сфере двух стран с целью продвижения финансовых рынков. Переход на новый уровень совместной работы позволит расширить круг участников торгов, усовершенствовать подходы к биржевой торговле. Станет возможным обмен опытом двух структур и проведение совместных информационно-аналитических работ.

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# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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