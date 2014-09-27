«Лучше, чем я ожидал!» Белорусско-американский инвестиционный форум в Нью-Йорке и перезагрузка отношений

Традиционных экономических партнеров Беларусь пытается сохранить. Но все в мире меняется стремительно. Неплохо бы и в новых регионах попытать счастья!

Например, в США. Хотя, тоже мне, открыл Америку! У Беларуси с США неплохая торговая история. Но в связи с ограничительными мерами, которыми Америка то и дело пользуется, кривая товарооборота как-то вот так вот пляшет. Однако ж, инвестиции, то есть американские деньги, в Беларусь идут!

А на этой неделе «сено пришло к корове» – Беларусь в Америке презентовала лакомые куски для капиталов. В Нью-Йорке состоялся Первый белорусско-американский инвестиционный форум. Презентовал Беларусь глава Правительства Мясникович. Кроме того, премьер-министр принял участие в саммите ООН по климату!

С подробностями из Нью-Йорка специальный корреспондент программы «Картина Мира» Алексей Адашкин.

Открывать Беларусь для американского бизнеса было решено не в столице, в Вашингтоне, а именно здесь, в Нью-йорке. И это неспроста. «Большое яблоко», как называют этот мегаполис, в 2014 году получил титул мировой финансовой столицы. И, как утверждают эксперты, именно отсюда контролируются около 40% денежных потоков всей планеты. И у Беларуси сейчас появился шанс влиться в этот мировой круговорот капитала.

В том числе и с помощью этого бронзового бычка.

Организаторы белорусского бизнес-форума в Нью-Йорке подготовились основательно. Даже специальное приложение для мобильных телефонов разработали. Тем самым намекнули потенциальным инвесторам, что в сферу информационных технологий в Беларуси можно вкладывать.

Форум прошел в самом центре Манхэттена, на 42-ой улице. В списке участников – более двух сотен человек. Уже на входе в конференц-зал американцев удивляли подносы с непривычными сладостями.

Майкл Мьюс, специалист Департамента коммерции США:

Очень вкусно (о зефире - ред.). У нас что-то похожее тоже есть. Но почти все американцы – большие сладкоежки, так что такое лакомство публика должна принять хорошо.

Сам форум постарались сделать максимально удобным для участников. Минимум – официальных речей, максимум – продуктивных диалогов.

Дрю Гафф, управляющий директор и партнер-основатель компании «Siguler Guff & Company, LLC»:

Я так удивлен. Количество участников, компаний, большой интерес. Тот факт, что это происходит в Нью-Йорке, центре коммерческой деятельности, – это великолепно. Лучше, чем я ожидал.

Премьер-министру Беларуси американские бизнесмены задали 2,5 десятка вопросов. Отвечая на них, Михаил Мясникович заявил о том, что надеется на «большую перезагрузку» отношений между Минском и Вашингтоном, которую ожидают и сами американцы.

Расти Батлер, ассоциированный вице-президент по международным вопросам и дипломатии Университета долины Юты:

Несмотря на действия политиков, наши бизнесмены всегда занимаются тем, что им выгодно. И экономический климат в Беларуси вполне благоприятный для того, чтобы у вас работали американские компании.

С точки зрения бизнес-статистики, Беларусь и США – страны-партнеры.

В 2013 году совместный товарооборот составил почти 700 миллионов долларов. Причем белорусский экспорт за год вырос на четверть. Еще 235 миллионов долларов белорусским компаниям принесли продажи услуг в США.

А вот политические отношения достаточно прохладные. Но есть все признаки начала «разморозки». Во время визита в США премьер-министр Беларуси коротко переговорил с Бараком Обамой на приеме для глав делегаций стран ООН. Кроме того, состоялись встречи с представителем Госдепа и с американским конгрессменом, с которым Михаил Мясникович обсудил главную политическую проблему, которая тормозит и развитие бизнес-связей.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы говорили о политике, мы говорили о санкциях, я говорил о том, что нет оснований для того, чтобы целый ряд предприятий Беларуси находился под санкциями. Мы также рассмотрели целый ряд вопросов, связанных с созданием режима большего доверия.

Сейчас в Беларуси работает почти четыре сотни компаний с американским капиталом. В 2013 году из-за океана удалось привлечь около 170 миллионов долларов инвестиций.

Бизнес-форум прошел под лозунгом «Найди свою причину для инвестиций в Беларусь». Вот нам удалось подсмотреть записи одного из бизнесменов. Среди преимуществ нашей страны он отметил социальную стабильность, квалифицированные кадры, географическое положение и безопасностью.

Роберт Ютсон, президент и исполнительный директор компании «Griffin Capital»:

Беларусь для нас – это новый рынок. Хотя по размерам это небольшой рынок, однако географическое положение делает его краеугольным камнем региона. Поэтому было бы интересно у вас поработать.

Дэвид Бэйрон, сопредседатель Совета делового сотрудничества Беларусь – США:

Самая плодотворная сфера для сотрудничества между нашими бизнесменами – это сфера высоких технологий, где активно применяют свои навыки и умения высокообразованные белорусские кадры. Это и IT, и промышленность, и продвижение финансовых идей. Это начало. И, надеюсь, все продолжится успешно.

Во время бизнес-форума участникам удалось обсудить и конкретные проекты, которые уже завтра могут приносить прибыль. Так, транснациональная корпорация «Каллиган», которая контролирует 40% мирового рынка в области очистки воды, откроет в Беларуси завод. Стоимость проекта – около 90 миллионов долларов.

Скот Клосон, президент и исполнительный директор компании «Culligan International»:

Мы хотим использовать наш инвестпроект как центральный в вашем регионе, где будут заниматься производством, продажами и маркетингом. Таким образом, мы выходим на всю территорию Таможенного союза. Это для нас важно.

С представителями автогиганта «Дженерал моторс» согласовали все подробности производства американских легковых автомобилей в Беларуси. Планируется, что будут выпускать 20-25 тысяч машин в год.

Причем модельный ряд будет особым. Одобрены и, так сказать, ответные поставки белорусских тракторов в США.

Ари Прилик, вице-президент компании по продаже тракторов:

Канадско-американский рынок, ни для кого не секрет, это самый емкий рынок в мире, он самый конкурентный, в него очень трудно внедриться.

Нью-Йоркская фондовая биржа – крупнейшая в мире по обороту. На бизнес-форуме подробно обсудили вопрос начала торговли акциями белорусских предприятий здесь. Пока что на этой бирже выставляются ценные бумаги лишь одной компании, работающей в Беларуси.

Дрю Гафф, управляющий директор и партнер-основатель компании «Siguler Guff & Company, LLC»:

Когда ЕПАМ вышел на Нью-йоркскую биржу, это был особенный день. Это первая белорусская компания, которая попала в ее списки. В тот день на здании Нью-йоркской фондовой биржи повесили белорусский флаг, рядом с американским. Это был великий день и замечательный. Хотелось бы, чтобы почаще на здании биржи появлялся белорусский флаг.

Бронзовый бычок – это главный символ Уолл-Стрит. Говорят, что если подержаться за его рог, то это сулит успех и процветание.

Именно поэтому трехтонная скульптура «Атакующий бык» быстро стала одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка. Больше туристов привлекает лишь статуя Свободы.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке стоит отдельным пунктом в маршрутах путешественников. Однако в эти дни экскурсии сюда не водят. Штаб-квартиру заняли делегации со всех стран ООН.

Два градуса по Цельсию. Именно такая цифра чаще всего звучала на климатическом саммите ООН. Главная задача человечества сейчас – это не допустить того, чтобы на земле потеплело более, чем на два градуса. И эксперты отмечают, что все больше государств и глобальных корпораций наконец-то осознали, что дешевле не допустить выброса парниковых газов, чем потом бороться с последствиями глобального изменения климата.

Почти в каждом выступлении с главной трибуны ООН руководители стран и Правительств рассказывали о засухах, наводнениях и других катаклизмах. Многие из них вызваны именно изменениями климата. «Действовать нужно немедленно». Такой тезис звучал очень часто.

Новый посланник ООН по вопросам климата – актер Леонардо Ди Каприо – и вовсе призвал сделать платными выбросы парниковых газов для тех компаний, которые активно загрязняют атмосферу.

Ангелина Давыдова, журналист ИД «Коммерсантъ»:

Переговоры идут непросто, очень много противоречий, политических, финансовых противоречий. Страны не хотят брать на себя обязательства. Одни не хотят, другие смотрят на тех, кто не хочет и говорят, что тоже не будут брать. В общем-то, климатического лидерства в последнее время видно не слишком много.

Главная цель климатического саммита – обсуждение нового всеобъемлющего договора о сокращении выбросов парниковых газов. Этот документ будет подписан в 2015 году в Париже, и он должен заменить знаменитый Киотский протокол.

Мария Киванука, министр финансов Уганды:

Мы заинтересованы в том, чтобы нам помогли финансово бороться с изменениями климата. Странам Африки очень важно понять, что можно сделать, чтобы наш континент не превратился в одну большую пустыню. И нам не нужны пустые разговоры об энергетической эффективности, когда у нас и электричество не везде есть. Нам нужна реальная помощь в борьбе с последствиями загрязнения атмосферы.

Сейчас прорабатывается и самый спорный момент – финансовый механизм, который позволит найти средства для предотвращения глобальной экологической катастрофы. Генеральный секретарь ООН накануне даже озвучил конкретные цифры. Пан Ги Мун выступает за то, чтобы всем миром собрать 100 миллиардов долларов и передать их в особый климатический фонд ООН. Белорусская инициатива – использование не денежного кнута, а пряника.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Каждый участник соглашения, который снизил выбросы, должен быть поощрен. Призываем развитые страны поощрять прямые инвестиции в экологически ответственных государствах.

Беларусь сократила выбросы парниковых газов на треть с начала 90-ых годов. При этом ВВП страны вырос в 2 раза.

Так совпало, что в одном из фойе здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке находится белорусский подарок, причем экологической тематики. Это гобелен Александра Михайловича Кищенко. Он называется «Чернобыль». Это монументальное творение в 1991 году было подарено ООН от имени белорусского народа. И особенно актуально это творение смотрится в рамках саммита ООН по климату.

В 2014 году генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отдельно встретился с белорусской делегацией. Причем разговор шел не только об экологии.

Генсек ООН высоко оценил роль Беларуси и лично президента Александра Лукашенко в урегулировании конфликта в Украине.

Кроме того, как говорят, на полях саммита премьер-министр Беларуси провел переговоры с представителями Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Ирана и Словении.

ООН часто критикуют и обвиняют в малой эффективности, а то и пассивности. Однако скоро эта организация отметит свой 70-летний юбилей, и никакой альтернативы в мире так и не появилось. Может, и не все так плохо. Ведь штаб-квартира ООН в Нью-Йорке по-прежнему является самой удобной и представительной площадкой для обсуждения глобальных вопросов и проблем.