Михаил Михадюк, замминистра энергетики, рассказал, как Беларусь приняла участие в конференции МАГАТЭ

В конференции МАГАТЭ приняла участие белорусская делегация. Ведь создание атомной электростанции усиливает значимость Беларуси на мировом рынке атомной энергетики.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Обсуждались вопросы, над которыми надо работать странам-новичкам. Для нас это очень полезно. Каждая страна рассказывала о своих подходах, что сегодня делается в каждой стране по развитию атомной энергетики. Я для себя много сделал пометок из выступлений различных стран, которые мы сейчас должны систематизировать в своем отчете и предложить или дополнить наш план действий. Обращения с радиоактивными отходами - во многих странах различные подходы, и этот опыт, конечно же, нам очень полезен для выработки собственной стратегии.

Более 100 стран выступали со своей позицией. Мне тоже пришлось выступить с докладом, в котором мы отразили позицию по ряду направлений деятельности МАГАТЭ. Я поблагодарил генерального секретаря, секретариат МАГАТЭ за ту поддержку, которая оказывается нашей стране. А поддержка оказывается большая, по разным направлениям, в том числе по нашему основному проекту. Кратко изложил, что сегодня делается по строительству атомной станции. Мы доложили, как мы выполняем рекомендации.

Мы договорились, что в этом году мы такой план на предстоящих три года согласуем с МАГАТЭ. Договорились по вопросам технической поддержки.