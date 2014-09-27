Как идет строительство АЭС? Программа «Картина мира» продолжает следить за созданием белорусского проекта века

Ему уж точно есть, что рассказать внукам. В энергетической сфере Николай Николаевич более 30 лет. За плечами – не одна масштабная стройка: атомные электростанции не только в родной Украине, но и России, Польше. Теперь и Беларуси.

Николай Лозо, бригадир монтажной бригады (Украина):

Стараемся строить, чтобы была лучшая в мире и, главное - надежная. Чтобы люди пользовались электроэнергией и не боялись ничего.

Белорусская АЭС уже стала международным проектом. Вместе с белорусами здесь трудятся россияне, украинцы, литовцы, молдаване. Всего более 3 тысяч человек.

Андрей Баркун, исполняющий обязанности начальника отдела технического надзора РУП «Белорусская атомная электростанция»:

Век живи – век учись. Конечно, опыта много у российских представителей. Но, скажу больше, по опыту строительства в России, на Воронежской АЭС, там большинство работало белорусских специалистов. Когда стала привлекательна эта стройка тем, что работают люди на родине, то есть не уезжают за границу, они вернулись сюда.

Энергетический комплекс строится по проекту повышенной безопасности. Как уверяют специалисты, он полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ.

Анатолий Бондарь, главный инженер РУП «Белорусская атомная электростанция»:

Тщательно выбираем оборудование. Понятно, что есть тендер, конкурсные процедуры. Отслеживаем. Стараемся для этого в графике выбирать и персонал. Уже набрано 260 специалистов.

Сегодня белорусская АЭС – это мини-город, в котором даже есть промышленные предприятия. Вся выпускаемая продукция идет на внутренние нужды.

Большинство конструкций, необходимых для строительства АЭС, изготавливаются здесь, в производственных цехах. В том числе и огромные трубы. Именно по ним потечет вода, которая будет охлаждать реактор.

А в этом цеху изготавливают армокаркасы. Вес одного такого блока – 70 тонн. Из них будут сооружать защитную оболочку энергоблоков.

А вот до этого места не добиралась еще ни одна съемочная группа. Мы находимся в подземной части здания, где и установят сам реактор. Работы ведутся в 2 смены, задействовано порядка 300 чел. Строители обещают успеть в срок.

Подземные работы здесь планируют завершить к концу октября. Кстати, только для одного фундамента реакторного отделения потребовалось 4 тысячи кубометров бетона. А если взять общий объем бетона для заливки фундамента всей АЭС, то его хватило бы на возведение шести небоскребов, как «Бурдж-Халифа» в Дубае. Это самое высокое здание в мире.

Сергей Писарчук на объекте всего месяц. Выпускник Брестского технического университета в Островец приехал по распределению. Сергей признается: еще студентом мечтал работать на главном энергетическом объекте страны.

Сергей Писарчук, арматурщик:

АЭС простоит больше, чем мы проживем. Надо гордиться участием в таком строительстве.

Задумывается Сергей и над тем, чтобы перевезти сюда свою семью. Зарплаты у строителей АЭС достойные – в среднем 10 миллионов рублей. Да и условия для жизни комфортные.

Еще несколько лет назад островчане и представить не могли, что их небольшой райцентр превратится в современный город. Сейчас численность населения – порядка 8,5 тысяч человек. Планируется, что она увеличится до 30-40 тысяч. В городе появился новый жилой микрорайон. Строят уже и второй.

Все дома благоустроены. В шаговой доступности – аптеки, парикмахерские, магазины. В 2015 году откроется новый детский сад и школа. Местные жители рассказывают: в час-пик даже можно попасть в пробку.

Жители Островца:

Магазинов больше открылось, строится гостиница новая.

Островец вырос в какой-то степени, стало больше людей, возросла какая-то культура.

История Островца насчитывает полтысячи лет. Но, похоже, с новым статусом в городе энергетиков началась и новая жизнь.