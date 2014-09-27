Михаил Мясникович и высокий чиновник из Китая приняли участие в открытии гостиницы «Пекин» в Минске 27 сентября

Новости Беларуси. Сотрудничество Беларуси и Китая вышло на новый уровень. Об этом заявил 27 сентября премьер-министр Беларуси на переговорах с вице-премьером госсовета КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович и Чжан Гаоли обсудили взаимодействие в сфере экономики и культуры. Так, в составе белорусско-китайского комитета по сотрудничеству появится новая рабочая группа. Она будет отвечать за контакты на межрегиональном уровне. Также стороны подписали соглашения об экономической помощи и создании в нашей стране культурных центров Поднебесной. Последние начнут работу уже в ближайшее время.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Наше сотрудничество уже не только торгово-экономические контакты, мы перешли к фазе инвестиционного сотрудничества. Это очень хороший сигнал для бизнеса, мы будем реализовывать продукцию не только на внутреннем рынке Беларуси, но и в Европе, и в странах дальнего зарубежья.

Чжан Гаоли, первый заместитель премьера государственного Совета КНР, член постоянного комитета политбюро ЦК КПК:

На протяжении 22 лет отношения между Беларусью и Китаем шли только по восходящей. Между нами проработана прочная политическая основа. Сегодня у нас — обмен мнениями в расширенном составе. Это еще раз доказывает, что белорусско-китайская дружба постоянно укрепляется.

27 сентября Чжан Гаоли вместе с Михаилом Мясниковичем приняли участие в открытии знакового объекта – гостиницы «Пекин». Комплекс уже функционирует, однако торжественную церемонию приурочили к визиту высокого китайского гостя.



Гостиница «Пекин», по сути, - один из двух крупных инвестиционных проектов, вместе с белорусско-китайским индустриальным парком, реализуемых Поднебесной в нашей стране. Строить здание будущего комплекса начали три года назад. Сегодня он включает в себя 180 номеров - от бюджетного до Президентского - ресторан китайской кухни, фитнес-зал, бассейн и помещения для деловых переговоров. К слову, это первый объект управляющей компании вне территории Китая.



Фу Тяньчжу, генеральный директор управляющей компании “Beijing Hotel”:

Когда мы принимали решение строить гостиницу в Минске, мы в том числе учитывали стабильное экономическое развитие вашей страны. И достаточно стремительное развитие сферы туризма. К тому же место, где находится гостиница – уникальное. Его с трех сторон огибает река. Я надеюсь, что сегодня мы не просто открыли гостиницу, а положили начало реализации успешных экономических проектов между беларусью и Китаем.

