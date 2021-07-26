Лидируют аграрии Брестской области. В Беларуси уже собрали более 1,5 миллиона тонн зерна

Новости Беларуси. Жатва-2021 набирает обороты. Аграрии уже преодолели цифру в полтора миллиона тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В жатву активно включились все регионы. В 2021 году в поля техника вышла раньше обычного. Работа кипит без перерыва даже на севере Беларуси, что нехарактерно для этого времени.

Впереди еще много работы. Засушливая погода – главный фактор, с которым приходится считаться. Но, в конечном итоге, рассчитывать можно на богатый урожай. По крайней мере, не ниже 2020 года. Есть и первые рекордсмены жатвы. Накануне передовиков чествовали в Гомельской и Минской областях. Экипаж отца и сына и тандем братьев. ​Первых комбайнеров-тысячников поздравили в Гомельской области

Уборочная – на особом контроле Президента. Темпы и качество главной кампании лета Александр Лукашенко назвал приоритетными в период уборочной. Ведь от того, как сейчас сработают в полях, во многом зависит продовольственная безопасность страны. По поручению Президента, контролирующие органы проверят состояние техники в хозяйствах – есть данные, что около 10 % зерносушильных комплексов не готовы. Голод, ценные ресурсы Беларуси и кражи на производстве. Что ещё обсуждали во Дворце Независимости 23 июля?