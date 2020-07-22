«Лет 5 назад зубра видели, сегодня лось вышел». Как собирают рапс в Беларуси?

Новости Беларуси. Уборочная кампания в Беларуси набирает темп. К сбору урожая озимого рапса приступили во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего предстоит убрать свыше 320 тысяч гектаров. Несмотря на то, что в 2020 году жатву начали чуть позже, аграрии констатируют: урожайность будет значительно выше. В Брестском регионе уже прошли треть площадей. Где работу не останавливают даже ночью, знает Кристина Протосовицкая.

Хрустящий и звонкий, а еще налитый солнцем. Рапс в «Ружаны-Агро» (а это наделы больше чем в тысячу гектаров) в 2020 году начали убирать с двухнедельным опозданием. Как всегда погода внесла коррективы. Дождливый май-июнь заставил аграриев поменять стратегию и научиться ждать.





Руслан Атулян, главный агроном сельхозпредприятия «Ружаны-Агро»:

Солнце подсушило рапс хорошо. Ничего не делали, как есть, так и убираем. При уборке его влажность составляет от 10 до 11 %, что очень хорошо для хозяйства, т.к. минимум затрат на сушку и доработку рапса.

Сольно в поле – в первый раз. Андрей Деречей третий день за рулем комбайна, до этого управлять приходилось лишь трактором. И тут сразу в большое плавание – надел в 230 гектаров.





Андрей Деречей, комбайнер сельхозпредприятия «Ружаны-Агро»:

Стараешься подольше поработать. Все зависит от человека, если хочет заработать – будет работать.

По полям «Ружаны-Агро» как раз проходит граница с Гродненской областью. Брестский рапс соседствует уже с гродненским лесом. А оттуда бывают и посетители. «Дочке обещал, что куплю машину за уборку». Девушка-медик помогает отцу-комбайнеру убирать урожай, и ей это нравится

Леонид Якименя, управляющий отделением «Маевское» сельхозпредприятия «Ружаны-Агро»:

Лет 5 назад зубра видели, сегодня лось вышел, козы бегают. Так что зверья хватает.





Как ужиться с соседями и даже получить выгоду, в «Ружанах-Агро» поняли еще в 2008 году. Тогда пять соседних убыточных хозяйств объединили в одно. За счет кредитных средств и поддержки государства нарастили объемы в разы.

Андрей Бурдук, директор сельхозпредприятия «Ружаны-Агро»:

Если смотреть те хозяйства, то результат, который был в 2008 году и который есть на сегодняшний день в 2020-м, то объемы производства мы увеличили минимум в три раза. Халявного ничего не упало. Те деньги, которые были сюда вложены, в хозяйство, мы отдаем и по сегодня. Это все дает свои плоды в любом случае, но без людей мы бы ничего не сделали – государство и люди.

Наращивать объемы производства мяса и молока невозможно без кормовой базы. Прямо с поля весь караван груженых машин прибывает на комбикормовый завод хозяйства. Пропускная способность – 80 тонн в час. Рапс здесь перерабатывают на масло и жмых. Это выгодно для хозяйства – себестоимость невысокая, а в результате хорошая рентабельность, например, по молоку.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Это большая кухня хозяйства. Здесь есть свой шеф-повар и свои рецептуры. Этот трактор, как большая ложка, отправляет семена рапса прямо с полей в сушилку. И так, даже после заката, всю ночь напролет.

Даже когда комбайны уйдут с полей, цех продолжит переработку. Остановить этот процесс нельзя.

Николай Чергейко, начальник комбикормового цеха сельхозпредприятия «Ружаны-Агро»:

В день поступает около 700 тонн... Чтобы когда пошли дожди, это все не намочилось и было доведено до зерносушильного комплекса в хорошем качестве.