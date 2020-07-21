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Рост ВВП на 3,5%. В Совмине рассмотрели прогнозы развития Беларуси

21 июля 2020 22:15
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Новости Беларуси. Сбалансированность, обеспечение всех социальных расходов, рост ВВП в 2021 году на 3,5 %. Прогнозные документы краткосрочного и долгосрочного развития страны рассмотрели 21 июля в Совмине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост ВВП на 3,5%. В Совмине рассмотрели прогнозы развития Беларуси-1

Их подготовка проходит в непростой для мировой экономики период в связи с COVID-19. Прямые потери доходов в следующем году только от реализации так называемого налогового маневра оцениваются примерно в 350 миллионов рублей. Предпринятые меры в Беларуси дали результаты: восстанавливается промышленность, транспорт, контролируемая ситуация на рынке труда.

Рост ВВП на 3,5%. В Совмине рассмотрели прогнозы развития Беларуси-4

Настало время стратегического планирования. Так, проект бюджета на 2021 год предполагает курс доллара в районе 2 рублей 40 копеек, среднегодовую цену на нефть – 40 долларов за баррель. Ставка на новые производства и поставки на внешние рынки. Перед правительством стоит задача продумать экспортную стратегию и определить конкурентоспособные позиции.

# Государственный бюджет Беларуси # Экономика # Фотофакт

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