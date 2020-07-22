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В Беларуси предложили бизнес-идею для успешного экспорта

22 июля 2020 07:39
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Новости Беларуси. Продукт, рынки и сервис. В Беларуси вывели формулу успешного экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И держится она на трёх китах. Это наличие востребованного на рынке продукта, финансовая поддержка покупателя и максимальная доступность товара для потребителя. 

В Беларуси предложили бизнес-идею для успешного экспорта-1



Такую бизнес-идею предложили представители отечественной автотракторной отрасли. Эта тема нашла широкий отклик среди экспертов нового аналитического проекта «Образ будущего». В Белорусском институте стратегических исследований считают: белорусские машиностроители могут развивать свои экспортные возможности ещё эффективнее.

Завоевать новые рынки сбыта сегодня, говорят на крупных промышленных гигантах нашей страны, поможет выпуск качественной интеллектуальной продукции. А конкурентоспособное производство удастся наладить благодаря квалифицированным кадрам.  

# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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