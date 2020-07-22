В Беларуси предложили бизнес-идею для успешного экспорта

Новости Беларуси. Продукт, рынки и сервис. В Беларуси вывели формулу успешного экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И держится она на трёх китах. Это наличие востребованного на рынке продукта, финансовая поддержка покупателя и максимальная доступность товара для потребителя.