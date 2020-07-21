Какое месторождение калийной руды считается самым богатым в Беларуси? И это не Солигорск

Новости Беларуси. Петриковское месторождение сегодня самое перспективное по добыче калийной руды. По оценкам геологов, запасы – чуть менее 2 миллиардов тонн, рассказали в проекте «Сделано».

Открыто в 60-х, разведка проведена в 70-х. Строительство горно-обогатительного комбината в Петрикове – масштабный инвестпроект «Беларуськалия».

Здесь будут выпускать 1,5 миллиона тонн удобрений в год с возможностью нарастить в два раза. С такими показателями у Петрикова есть все шансы опередить Солигорск.

Юрий Петровский, директор Петриковского рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:

У нас уже создано более 500 вакансий, из которых освоено и заполнено штатных единиц больше 300. «Белкалием» было вложено большое количество денег в дороги. В частности, это порядка 4 миллионов белорусских рублей.

В планах – добывать не менее 8 миллионов тонн руды и производить из нее около 1,5 миллиона тонн удобрений. Кстати, порода здесь залегает глубже, чем в Солигорске, – местами ниже километра под землей.