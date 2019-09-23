Одна из задач программы развития Могилёвской области до 2025 года – дать возможность жителям зарабатывать не менее 1000р в месяц

Речь на встрече в частности шла о развитии этого региона. Финансово поддерживать те или иные проекты государство готово только на основании точного расчета, заявил Президент. Глава государства отметил: оба чиновника имеют опыт работы в правительстве, хорошо ориентируются в сфере АПК и должны понимать, что в поддержке сегодня нуждается не только Могилевская область, но и остальные регионы страны. Президент также потребовал вносить близкие к жизни предложения и, главное, деньги, выделенные в качестве помощи, должны работать сразу.

Александр Лукашенко – Михаилу Русому и Леониду Зайцу: Если вы что-то создаете, мы должны видеть, когда вернутся эти деньги

Председатель облисполкома после встречи у главы государства пояснил, что в Могилевской области разработана программа развития. Она рассчитана до 2025 года. Одна из ее задач – дать возможность каждому жителю региона зарабатывать не менее 1000 рублей в месяц.