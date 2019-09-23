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Александр Лукашенко – Михаилу Русому и Леониду Зайцу: Если вы что-то создаете, мы должны видеть, когда вернутся эти деньги

23 сентября 2019 12:02
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Новости Беларуси. 23 сентября Александр Лукашенко принял с докладом инспектора по Могилевской области Михаила Русого и губернатора Леонида Зайца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь на встрече шла о развитии этого региона. Финансово поддерживать те или иные проекты государство готово только на основании точного расчета, заявил Президент. Глава государства отметил: оба чиновника имеют опыт работы в правительстве, хорошо ориентируются в сфере АПК. И должны понимать, что в поддержке сегодня нуждается не только Могилевская область, но и остальные регионы страны. Президент также потребовал вносить близкие к жизни предложения. И главное: деньги, выделенные в качестве помощи, должны работать сразу.

Александр Лукашенко – Михаилу Русому и Леониду Зайцу: Если вы что-то создаете, мы должны видеть, когда вернутся эти деньги-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Под ваши обещания – я, конечно, вам очень верю – но просто под обещания денег, хлопцы, не будет. Мы должны видеть четкий расчет. Если вы что-то создаете, мы должны видеть, когда вернутся эти деньги. И не только которые республика или банки вам смогут предоставить, но вы должны видеть и возврат собственных средств, это же для вас очень важно. Поэтому не только это надо иметь (ввиду – прим. ред.), но еще и сроки. Если вы планируете одолжить деньги, а вернуть их через 15-20 лет, ну так с вами никто разговаривать не будет. Деньги получили – с завтрашнего дня, грубо говоря, должны начинать работать, и от этого должен быть эффект в виде налогов, возврата кредитов, заработной платы людей, производства продукции и реализации этой продукции не только на внутреннем, но и на внешнем рынках.

Александр Лукашенко – Михаилу Русому и Леониду Зайцу: Если вы что-то создаете, мы должны видеть, когда вернутся эти деньги-4

Председатель облисполкома после встречи у главы государства пояснил, что в Могилевской области разработана программа развития. Она рассчитана до 2025 года и касается не только агропромышленного комплекса. Стоит задача дать возможность каждому жителю региона зарабатывать не менее 1000 рублей в месяц.

# Экономическая рубрика # Экономика # Александр Лукашенко # Михаил Русый # Леонид Заяц # Фотофакт

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