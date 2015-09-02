Леонид Анфимов: Вакханалии с ценами государство не допустит

Новости Беларуси. Комитет государственного контроля по поручению Президента Беларуси проводит масштабный мониторинг цен на товары и услуги. Как заявил 2 сентября глава контрольного ведомства Леонид Анфимов, в последнее время в различные государственные органы поступают обращения от граждан, обеспокоенных возможным повышением цен на товары и услуги, причем не состоявшемся, а именно возможном.

Ситуация с ценообразованием изучается не только в крупных городах, но и в райцентрах и сельских населенных пунктах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

У государственных органов и, прежде всего, у Комитета госконтроля достаточно полномочий, рычагов, чтобы не допустить повышения цен, не говоря уже о каком-то даже гипотетическом их скачке. Но если уж кто-то захочет в сложившейся ситуации побаловаться с ценами и погреть на этом руки, реакция государства будет, конечно же, жесткой и незамедлительной. Виновные в этом будут привлекаться к строгой ответственности с применением серьезных экономических санкций, вплоть до приостановления деятельности торгового объекта. И если кому-то неймется получить «красную карточку», то он ее обязательно получит. Хочу заверить наших граждан, что вакханалии с ценами государство не допустит.