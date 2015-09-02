Уроки финансовой грамотности в Сеницкой сельской школе провел 2 сентября «Белагропромбанк»

Новости Беларуси. Кредит, вклад, банковская карточка. Суть этих, казалось бы, простых понятий для взрослого белоруса сегодня доступным языком объяснили пятитиклассникам. Открытые уроки от практикующих экономистов прошли в Сеницкой средней школе.

Анастасия:

Я хочу стать актрисой, и мне нужны будут деньги. Если у меня их не будет, я могу взять их в банке в кредит.

От большой сцены и главных ролей Настю отдаляют еще годы, но финансовую составляющую девочка планирует уже сейчас. Не запутаться в мире купюр, индексов и валют пятикласснице помогают в школе. В первые учебные дни в расписании занятий – уроки финансовой грамотности. Мастер-классы по занимательной экономике для пятиклашек уже второй год подряд проводит «Белагропромбанк».

Александр Мижевич, начальник филиала ОАО «Белагропромбанк» - минское областное управление:

Чтобы быть успешными людьми, безусловно, они должны быть грамотными в финансовом плане, они должны уметь не только правильно распределить свои денежные средства, но и уметь их приумножать. И в этом мы им поможем.

Что такое юань, как скопить денег на обучение в университете и откуда все-таки они берутся. Почти 90 тысяч школьников в этом сентябре станут юными экспертами в экономике. А в качестве подручного пособия – книга «Мае першыя фінансы».

Впрочем, «Белагропромбанк» готов делиться не только секретами мира денежных отношений. В банке можно сделать вклад для ребенка «на вырост». Чтобы у будущих актеров, бизнесменов и путешественников сбывались все мечты.

Такие уроки пройдут в каждом уголке страны. Тем более, что в Беларуси идет активная борьба с финансовой безграмотностью. А вот основы обращения с деньгами и способы их экономии скоро будут доступны не только пятиклашкам.

В ближайшее время основы экономики станут частью школьной программы по математике, истории и обществоведению.

Юлия Сакович, начальник отдела финансовой грамотности управления регулирования небанковских операций Национального банка Республики Беларусь:

Мы очень ценим инициативу «Белагропромбанка» и его вклад, который он вносит в общегосударственную задачу по повышению финансовой грамотности.

В банке верят, что учить детей экономике – вклад выгодный, и очень скоро он принесет достойные дивиденды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.