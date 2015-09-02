Александр Лукашенко подписал директиву о развитии двусторонних отношений Беларуси и Китая

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал директиву о развитии двусторонних отношений с Поднебесной. Этот документ станет фундаментом сотрудничества Беларуси и Китая. Энергетическая безопасность, наука, экономика, искусство. Директива охватывает практически все сферы межгосударственного диалога.

Атмосферный город, уникальная культура и уже ставший практически родным язык. Сегодня Никита охотно делится воспоминаниями о своей стажировке в Поднебесной. Годовой. Говорит, отправил родной вуз еще на четвертом курсе. Сегодня в копилке старшекурсника три тысячи иероглифов. Для иностранцев такой словарный запас – настоящий рекорд. Вот только по меркам Поднебесной, совершенствоваться есть куда.

К примеру, среднестатистический рабочий знает около 10 тысяч иероглифов. Но Никита уверен: и эта планка для него преодолима, как и поступление в магистратуру.

Никита Савков, студент факультета международных отношений Белорусского государственного университета:

Это позволит мне повысить свой уровень китайского языка, а также больше понять страну и людей.

Подобные стажировки сегодня уже практика. Как и сотрудничество в научной, образовательной сферах. Реализуется в нашей стране и около двух десятков инвестпроектов с привлечением китайских кредитных ресурсов.

О той самой глубокой и взаимной интеграции отраслей и предприятий говорится в последней директиве № 5 – «О развитии двусторонних отношений Беларуси и КНР». Ее подписал глава государства.

Сфер для двустороннего взаимодействия немало.

Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета Белорусского государственного университета:

Практически все коммуникации для сотовых операторов в Беларуси китайского производства. Мы видим наши цементные заводы, модернизированные заводы в области энергетики. Важно, чтобы это были современные технологии, чтобы это были опережающие технологии.

Сегодня стороны уверены: удачно сотрудничать получается.

Ли Пэнбо, директор пекинско-минской компания по развитию недвижимости:

Это кухня. Мы учли предпочтения белорусов и сделали ее большой. А здесь уже гостиная. Зная рост белорусов, мы делали высокие потолки.

Такие квартиры для этого района Минска уже не редкость. С экскурсией по столичной новостройке Ли Пэнбо не случайно. Директор пекинско-минской компании по развитию недвижимости всей душой болеет за совместный проект. До этого возводили олимпийские объекты в Пекине, теперь – китайский «Променад» (именно такое название дали белорусскому кварталу).

Кстати, за половину квартир отвечали как раз специалисты из Поднебесной. Вот только «China-town»-ом микрорайон назовешь едва ли. 95% покупателей жилья – белорусы.

Ли Пэнбо, директор пекинско-минской компания по развитию недвижимости:

Мы нацелены не на высотную застройку, а на компактное жилье, чтобы проект отличался своей архитектурной привлекательностью. К примеру, разрабатывая планировочные решения, мы стремились к тому, чтобы квартиры были правильных форм.

Развитию контактов во многом способствуют постоянные визиты на высшем уровне. Еще в мае в Беларусь приезжал председатель КНР Си Цзиньпин. И это было второе посещение лидера Китая нашей страны в новейшей истории.

В сотрудничестве берут новую планку. И хоть за последние два десятилетия товарооборот между странами вырос более чем в 100 раз, это не предел.

Поучаствовать Беларусь готова в одном из наиболее обсуждаемых проектов – «Экономическом поясе «Шелкового пути».

Ирина Новикова, доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономической теории Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Есть в экономической теории такое понятие, как положительный внешний эффект. То есть они везут товары из Китая в Европу, но строятся дороги, вдоль дороги создаются гостиницы, обслуживание.

Кстати, увеличивать планируют и товарооборот. Например, к 2020 году нужно достигнуть уровня экспорта в Китай в сумме не менее полутора миллиарда долларов. Такое требование директивы.

Как раз в увеличении поставок в Китай заинтересован и этот пружанский завод. Сегодня льноволокна здесь отгружают почти на миллион долларов. Покупатель доволен. Вот и в книге «почетных» гостей – записи от китайских партнеров.

Жанна Шелетун, старший технолог Пружанского льнозавода:

Нравится им блеск нашего льна. Он такой живой получается, маслянистый. Цвет хороший.

Николай Жогал, директор Пружанского льнозавода:

Если мы в течение года мы производим пять тысяч тонн льноволокна, то половина идет на Оршанский льнокомбинат и половина идет в Китай.

И такое сотрудничество совсем скоро для многих предприятий станет практикой. Также создавать планируют совместные производства, как и сотрудничать в торговой, инновационной сферах. И, судя по подписанному декрету, это уже в ближайших планах.