Леонид Анфимов: «3 % ВВП оседает в карманах дельцов»

Новости Беларуси. Проект Указа по борьбе с недобросовестным посредничеством внесли на рассмотрение Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ предусматривает обязательное согласование вышестоящими органами закупок, если их осуществляют за счёт государственных средств. При этом процесс утверждения будет напрямую связан с ценой закупки.

Об этом стало известно во время совместной коллегии Комитета государственного контроля и Генеральной прокуратуры Беларуси.