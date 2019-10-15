Новости экономики за 15.10.2019
Новости Беларуси. Температурные рекорды последних дней совсем не повод отказаться от подготовки к морозам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отечественные нефтеперерабатывающие заводы сегодня перешли на выпуск зимнего дизельного топлива.
Теперь только оно будет поступать на нефтебазы и АЗС страны. Предполагается, что полная замена летнего дизеля произойдёт в течение двух недель, к 1 ноября.
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ОБЪЁМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОБОРОТЕ ЗА СЕНТЯБРЬ ВЫРОС НА 1,2% ДО 3,421 МЛРД. РУБЛЕЙ
Широкая денежная масса, то есть все наличные деньги в обращении, а также средства граждан и предприятий на банковских счетах за сентябрь прибавила менее 1,5 % и составляет примерно 45,3 миллиарда рублей. При этом объём наличности в обороте прибавил только 1,2 %. Сейчас в кошельках белорусов находится 3 миллиарда 421 миллион рублей.
«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ОТМЕЧЕН В ЕЖЕГОДНОМ РЕЙТИНГЕ ИЗДАНИЯ FINANSIAL TIMES
Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий Камень» отмечен сразу в двух номинациях обновлённого рейтинга свободных экономических зон, который ежегодно готовит издание Finansial Times. Международные эксперты признали парк в качестве зоны, способствующей торговле за счёт развитой таможенной инфраструктуры. На его территории есть пункт таможенного оформления, что позволяет резидентам совершать все операции в одном месте.
Переход на электронный техпаспорт откладывается до 2020 года
В другой номинации было отмечено наличие в «Великом Камне» возможностей для расширения действующих производств. Рейтинг свободных экономических зон составляется на основе показателей об объёмах инвестиций, лёгкости ведения бизнеса и наличия соответствующей инфраструктуры. Он является авторитетным источником по выбору локации инвестирования.