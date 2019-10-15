Новости экономики за 15.10.2019

Новости Беларуси. Температурные рекорды последних дней совсем не повод отказаться от подготовки к морозам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отечественные нефтеперерабатывающие заводы сегодня перешли на выпуск зимнего дизельного топлива.

Теперь только оно будет поступать на нефтебазы и АЗС страны. Предполагается, что полная замена летнего дизеля произойдёт в течение двух недель, к 1 ноября. В Поставах будут выпускать спички для Африки ОБЪЁМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОБОРОТЕ ЗА СЕНТЯБРЬ ВЫРОС НА 1,2% ДО 3,421 МЛРД. РУБЛЕЙ

Широкая денежная масса, то есть все наличные деньги в обращении, а также средства граждан и предприятий на банковских счетах за сентябрь прибавила менее 1,5 % и составляет примерно 45,3 миллиарда рублей. При этом объём наличности в обороте прибавил только 1,2 %. Сейчас в кошельках белорусов находится 3 миллиарда 421 миллион рублей. «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ОТМЕЧЕН В ЕЖЕГОДНОМ РЕЙТИНГЕ ИЗДАНИЯ FINANSIAL TIMES