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Экс-руководителю грозит от 3 до 10 лет лишения свободы: в Барановичах пресекли необоснованное посредничество на предприятии

16 октября 2019 06:38
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Новости Беларуси. В Барановичах сотрудники Комитета госконтроля пресекли факт необоснованного посредничества. Речь идет о перепродаже в Россию продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цепочку из посредников выстроил сам заместитель директора предприятия. Он организовал коммерческие фирмы в Минске и зарегистрировал их на родных и знакомых. На их счетах оседали деньги, которые предназначались производителю продукции. В итоге предприятие потеряло около 100 тысяч рублей.

Экс-руководителю грозит от 3 до 10 лет лишения свободы: в Барановичах пресекли необоснованное посредничество на предприятии -1

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:
С учетом собранных доказательств за злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, барановичским межрайонным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Если вина экс-руководителя будет доказана, ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Всего с начала 2019 года в финансовой среде Беларуси было раскрыто больше 70 подобных преступлений.

Экс-руководителю грозит от 3 до 10 лет лишения свободы: в Барановичах пресекли необоснованное посредничество на предприятии -4

# Мошенничество # происшествия # Юрий Кардымон # Фотофакт

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