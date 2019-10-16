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Национальный аэропорт «Минск» станет частью столицы: Президент подписал Указ

16 октября 2019 07:26
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Новости Беларуси. В целях комплексного развития Национального аэропорта «Минск» границы столицы и Смолевичского района будут изменены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено Указом Президента Беларуси.

Согласно документу, в черту столицы будут включены земельные участки общей площадью более 320 гектаров, расположенные в Смолевичском районе. Это касается 14 юридических лиц. Уже с 2020 года эти территории будут относиться к Октябрьскому району Минска. Столичную прописку получит также Смолевичский лесхоз.

Национальный аэропорт «Минск» станет частью столицы: Президент подписал Указ-1

# Авиасообщение # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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