«Великий камень» предлагает зарубежным партнёрам рассмотреть возможность создания субпарков

Новости Беларуси. Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» предлагает зарубежным партнерам рассмотреть возможность создания субпарков – объединений нескольких компаний: как по региональному признаку – из одной страны, провинции, так и по виду деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как правило, для их размещения отводится большая территория – от 50 до 100 гектаров земли. Такие предложения от белорусов уже получили партнеры из Китая, Японии и некоторых стран Европы.