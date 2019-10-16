«Великий камень» предлагает зарубежным партнёрам рассмотреть возможность создания субпарков
Новости Беларуси. Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» предлагает зарубежным партнерам рассмотреть возможность создания субпарков – объединений нескольких компаний: как по региональному признаку – из одной страны, провинции, так и по виду деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как правило, для их размещения отводится большая территория – от 50 до 100 гектаров земли. Такие предложения от белорусов уже получили партнеры из Китая, Японии и некоторых стран Европы.
Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Главные условия и требования прихода таких предприятий – высокотехнологичные для нашей экономики, которые давали бы развитие, предприятия будущего.
Сегодня в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» – 55 резидентов. Международная площадка с беспрецедентными льготами и преференциями привлекает различные компании. По прогнозам, к концу 2020 года число резидентов парка увеличится до 80.