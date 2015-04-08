Латвийско-белорусский бизнес-форум прошел в Минске 8 апреля

Новости Беларуси. Минск и Рига расширяют спектр сотрудничества. Латвийская делегация во главе с мэром Риги Нилом Ушаковым 8 апреля встретилась с руководством Мингорисполкома. Обсуждалось экономическое партнерство, обмен опытом в сфере городского хозяйства, социальной политики и туризма. Поводом для приезда масштабной делегации из Риги стал Латвийско-белорусский бизнес-форум.

Большие свалки, которые неизменно сопровождают крупные города, вред приносят известный: выброс метана загрязняет воздух, а химикаты проникают в почву.

То, что сплетение законов бизнеса и природы приносят прибыль, узнали сегодня и у нас. Из вредных испарений вырабатывают тепло, потом оно идет на отопление теплиц, что позволяет получить урожай, кстати, тоже полностью экологический чистый.

В Минск Анатолий приехал делиться опытом, ведь за семь лет работы его предприятие научилось делать деньги буквально из мусора.

Анатолий Алексеенко, бизнесмен (Латвия):

Раньше это тепло выбрасывали в воздух, трубы нагревались, а теперь мы даже с выхлопных труд собираем электричество, то есть тепло отбираем, превращаем его в электричество и запускаем в городскую сеть.

Собственной Ригой, пусть и небольшой, Минск уже обзавелся. А вот почувствовать лучше атмосферу этого европейского города можно будет в наших торговых центрах.

Шпроты и бальзам – эти гастрономические легенды, впрочем, как и другие балтийские продукты, окажутся скоро в «рижских» двориках. Белорусские же товары, в свою очередь, попадут в «минские» уголки в рижских супермаркетах.

Морские продукты – сегмент продовольственного рынка нашей страны, который Латвия планирует занять надолго. К тому же условия для этого есть.

Экономическая близость стран в последнее время стала сильно ощутимой.

Игорь Крупник, бизнесмен (Латвия):

Сегодня те возможности, которые появились не так давно в Беларуси в связи с отменой спецэкоспортеров, дают возможность производителям непосредственно продукцию поставить в торговые сети.

Сфере туризма внимание уделяется особое. Причем в белорусских гостях заинтересованы и развивающиеся города, и такие локомотивы туризма, как Юрмала.

За прошедшие два года количество желающих посетить соседнюю страну белорусов стало в два раза больше.

Максим Толстой, председатель комитета по развитию города Рижской Думы (Латвия):

Здесь мы как раз хотели бы быть обоюдоинтересными: не только мы вас ждем, но и мы ждем, чтобы наши люди, наши бизнесмены ездили к вам. Когда ты знаешь своего соседа, видишь, ты по-другому воспринимаешь, и дальше уже начинается экономическое развитие. То есть следующий шаг туризма – это уже взаимные инвестиции.

Экономическое и торговое сотрудничество, развитие туризма и культуры – более 10 направлений обсудили 8 апреля на бизнес-форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.