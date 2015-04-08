Новости Беларуси. Скидки, креатив и поиск новых форм торговли. Белорусские предприятия ищут способы разгрузить склады и новые методы выхода из непростой ситуации. Так, ведущее производство женской верхней одежды пригласило в качестве креативного директора модного дизайнера, а предприятие по пошиву сумок идет на большие скидки.

Начальник цеха Быховского консервного вспоминает: последние несколько лет ситуация на заводе была сложной – склады загружены под завязку. В январе, когда назначили антикризисного управляющего, дело пошло на поправку. На заводе началось экономическое выздоровление.

Майя Акулина, начальник цеха Быховского консервно-овощесушильного завода:

Складские помещения были загружены, отгрузки были слабые. Последнее время складские помещения стали уменьшаться, отгрузка пошла, появились свободные деньги. Мы уже в состоянии купить тару, сырье.

Здесь как в погребе рачительной хозяйки – полный ассортимент. Если перевести такой запас на язык денег – 20 миллиардов рублей. Распродать консервы пытаются как в белорусских магазинах, так и зарубежных.

Хорошо берут «закатки» в России, Казахстане, США, Арабских Эмиратах и даже Австралии.

Однако выдержать конкуренцию в дальнейшем поможет лишь снижение затрат на производство. Ведь сейчас покупатели во всем мире считают деньги.

Александр Шлапаков, антикризисный управляющий Быховского консервно-овощесушильного завода:

Усиление роли маркетинга в работе предприятия – это поиск взаимных выгодных контактов с розничной торговой сетью.

А это уже ведущее столичное предприятие. Раньше эти пальто и жакеты активно покупали в России. Почти треть всего товара уходило на этот рынок. Сегодня поставлять туда стало невыгодно. Приходится искать новый вектор торговли.

Раиса Баранова, начальник коммерческого управления швейного предприятия:

Страны Балтии нас тоже любят, и давно любят. Но сегодня мы стараемся с ними работать более активно. Мы понимаем, что сегодня без гибкой политики ценообразования не обойтись.

Более лояльны производители стали и к отечественным покупателям: реальные скидки в половину начальной стоимости товара. Издержки покрывают за счет автоматизации производства.

Сделать товар конкурентоспособным пробуют и за счет свежих идей. Новый креативный директор предприятия, известный дизайнер Иван Айплатов, планирует вдохнуть новую жизнь и сделать своего рода ребрендинг. В межсезонье предприятие, известное своей верхней одеждой, чтобы не простаивать, делает акцент на костюмы и платья.

Иван Айплатов, креативный директор швейного предприятия, дизайнер:

Появится больший ассортимент, меньше тиражи, но получается, что это приводит к меньшим рискам. В моделях, может, будет легкий дефицит. В данное время гораздо выгоднее работать с легким дефицитом, например, в моделях, чем делать это на склад. Мы меняем подход к дизайну, подход к целевой аудитории и расширение целевой аудитории бренда происходит.

Чтобы разгрузить склады, белорусские предприятия готовы продавать продукцию по привлекательным ценам. Перенимают европейский опыт и стараются всячески привлечь покупателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конкретные шаги – стоковые ярмарки выходного дня.