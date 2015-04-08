Андрей Кобяков: В развитие сельского хозяйства государство вложило колоссальные ресурсы и ожидает отдачи, как и от предприятий

Новости Беларуси. Своевременная модернизация производства – залог успеха на рынке. Так, если бы на «Белшине» современное оборудование было установлено 3-4 года назад, сегодня ей не пришлось бы догонять конкурентов. Такое мнение высказал глава Правительства Андрей Кобяков, добавив при этом, что на заводе все же удалось изменить ситуацию в корне.

На полях сельхозпредприятия «Авангард» Осиповичского района подсев яровых – на завершающем этапе. Рабочий задор, сетует руководитель элитхоза Сергей Сидоренко, подкосила ситуация с рапсом. Культура вымерзла, пришлось пересевать почти 150 га. Но рабочий график здесь все же удалось восстановить.

Сергей Сидоренко, председатель сельхозпредприятия:

Погодные условия именно для сева, я считаю, благоприятные, потому что техника практически нигде не садится, работать можно, в принципе, что мы и делаем. Я думаю, что к концу недели сев ранних яровых будет закончен.

Оценивая работу аграриев, премьер заметил, что в развитие сельского хозяйства государство вложило колоссальные ресурсы и вполне резонно ожидает отдачи. Как и от предприятий.

Для их стабильной работы Правительство также приняло ряд мер.

Так, модернизация производства на бобруйской «Белшине» спустя почти пять лет уже дает положительные результаты. Однако пока этого недостаточно.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы опаздываем. Если бы все это было сделано 3-4 года назад, это было бы абсолютным попаданием в рынок, в цены, в качество и во все остальное. А мы сейчас догоняем наших конкурентов. Это касается прежде всего цеха крупногабаритных шин.

Благодаря слаженной работе, масштабной модернизации и лабильности маркетинговой службы, «Белшине» только за последние несколько месяцев удалось в корне изменить ситуацию. Качество белорусской резины стало серьезно интересовать внешний рынок. Только сейчас впервые за последние десятилетие белорусские шины появились на конвейере российского автогиганта.

Алексей Яковлев, генеральный директор предприятия по производству шин:

Были проведены испытания на международных полигонах. Шины наши подтвердили показатели, ничем не уступающие аналогам мировым. И на сегодняшний день уже в марте заключен контракт на поставку первых 100 тысяч шин.

Не сбавлять темпов работы Правительство требует и от руководства старейшего кондитерского предприятия страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня бобруйская фабрика на внутреннем рынке – лидер по производству любимых детских лакомств: зефира, мармелада и халвы. Сладости уже оценили и жители России, Канады, Чехии и даже США.

Инна Матвейчик, главный технолог кондитерской фабрики:

Конечно, экономические показатели нашего предприятия достаточно высокие, но мы на этом не останавливаемся. Мы постоянно работаем над модернизацией производства. Мы еще работаем над импортозамещающей продукцией.

Сегодня государство достаточно делает для поддержки и стабильной работы предприятий и сельского хозяйства. С таким заделом недопустимо работать в минус. Просто трудиться нужно на совесть, и тогда отдача – не за горами.