Дело экс-гендиректора «МонолитГрада» вскоре передадут в суд

Новости Беларуси. Мошенничество, получение взяток, служебный подлог. И это далеко не полный список обвинений, предъявленных бывшему гендиректору «МонолитГрада». Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя этой строительной компании.

Напомним, его задержали в 2013 году при получении взятки в особо крупном размере. У одной из коммерческих фирм он вымогал 125 миллионов рублей за выполнение субподрядных работ при строительстве жилого дома. Во время следствия также выяснилось, что подобный случай не единичный. До суда обвиняемый будет находиться под стражей. На его имущество наложен арест на сумму свыше полутора миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

В настоящее время установлено, что будучи представителем государства в наблюдательном совете указанного акционерного общества, мужчина учредил ряд коммерческих структур. И в последствии дал указания незаконно предоставить представителям этих структур помещения в аренду по заниженной стоимости. Предъявлены окончательные обвинения и бывшему генеральному директору «МонолитГрада», и его заместителю. Мера пресечения в отношении них не изменялась — они остаются под стражей. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.