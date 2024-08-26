Кусочек Беларуси в Центральной Азии! Как наша страна сотрудничает с Узбекистаном?

Новые контракты и соглашения о сотрудничестве. Сегодня, 26 августа, в Ташкенте открылся Узбекско-белорусский женский бизнес-форум, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это вторая встреча в подобном формате. Предыдущая проходила в Минске. Ее итогом стало подписание взаимовыгодных договоров на сумму без малого 95 миллионов белорусских рублей. К очередному форуму также подготовлен ряд документов. Сегодня участники работали по тематическим секциям: это легкая промышленность, сельское хозяйство, нефтехимия, туризм. Подробности – у нашего корреспондента Ольги Масловской.

Ольга Масловская, корреспондент:

Ташкент – один из старейших городов, расположенных на Великом шелковом пути из Китая в Европу. Первые сведения о городском поселении относятся ко II веку до нашей эры. Сегодня, спустя тысячелетия, именно азиатские страны имеют наибольшую долю в мировой экономике. Поэтому партнерство Минска и Ташкента – стратегия дальновидная.

Взаимовыгодными бизнес-партнерами и, что важнее, настоящими друзьями два государства остаются на протяжении долгого времени. Если говорить о предприятиях, то в нашей стране с инвестициями из Узбекистана успешно работают порядка ста, столько же – с белорусскими вложениями в Узбекистане. Белорусскую делегацию Ташкент встречал радушно. Цветы у трапа самолета и жаркое солнце над головой. На форуме – большое представительство бизнес и административных кругов. Читайте по теме: В Ташкенте проходит Узбекско-Белорусский женский бизнес-форум Участники делового форума в Ташкенте примут участие в работе шести секций Наталья Кочанова примет участие в женском бизнес-форуме в Ташкенте

Причем, большинство – это женщины. Не менее предприимчивые, но более чуткие, нежели мужчины. Во времена политической турбулентности женское сообщество берет курс на конструктивный диалог и дружбу. Легкая промышленность, нефтехимия, сельское хозяйство, туризм, культурный обмен. Сегодня участники форума разделились по тематическим секциям, чтобы предметно говорить о сотрудничестве в той или иной сфере

Наших стран много общих интересов в разных сферах. В авангарде легкая промышленность. Обе страны имеют богатый сырьевой ресурс: Беларусь славится традициями льноводства, Узбекистан – лидер по выращиванию хлопка. Да и таких мастериц, как здесь, попробуй найди. Наши текстильные предприятия не первый год обращаются за помощью к швейным фабрикам азиатской страны. Минский «Камволь» высоко оценил пошитый по их заказу ассортимент.