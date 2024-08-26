Участники делового форума в Ташкенте примут участие в работе шести секций

Продемонстрировать партнерам экономические возможности нашей страны, заинтересовать в установлении новых контактов, внести конкретные предложения по сотрудничеству в различных сферах. В Ташкенте 26 августа открывается Узбекско-Белорусский женский бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 человек: руководители министерств и ведомств, представители госорганов и женщины-предприниматели прибудут в Узбекистан, чтобы презентовать потенциал Беларуси. Это вторая встреча в таком формате. Предыдущая проходила в Минске. Результатом стало подписание 14 меморандумов и соглашений о сотрудничестве.