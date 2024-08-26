Участники делового форума в Ташкенте примут участие в работе шести секций
Продемонстрировать партнерам экономические возможности нашей страны, заинтересовать в установлении новых контактов, внести конкретные предложения по сотрудничеству в различных сферах. В Ташкенте 26 августа открывается Узбекско-Белорусский женский бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 100 человек: руководители министерств и ведомств, представители госорганов и женщины-предприниматели прибудут в Узбекистан, чтобы презентовать потенциал Беларуси. Это вторая встреча в таком формате. Предыдущая проходила в Минске. Результатом стало подписание 14 меморандумов и соглашений о сотрудничестве.
Ольга Масловская, корреспондент:
Ташкент встречает гостей безоблачным небом. Такими же являются отношения между Беларусью и Узбекистаном. Именно дружба со среднеазиатской страной помогла Беларуси компенсировать потери от санкций Запада, а это сотни миллионов долларов. Завершаются последние приготовления. Прилет белорусской делегации ожидается в 13 часов по минскому времени.
Взаимовыгодными бизнес-партнерами и, что важнее, настоящими друзьями народы двух государств остаются на протяжении долгого времени. Если говорить о предприятиях, то в нашей стране с инвестициями из Узбекистана успешно работают порядка 100, столько же с белорусскими вложениями в Узбекистане. Сегодня участники форума будут работать по тематическим секциям. Их шесть. Помимо экономических связей, будут укреплять культурный и туристический обмен. Узбекистан – одно из самых востребованных направлений у белорусов.
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