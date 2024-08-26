На выставке китайских товаров в «Великом камне» подписали первые контракты

Развитие новых рынков, создание совместных предприятий и оптимизация логистических цепочек. По итогам первого дня выставки китайских товаров и услуг в индустриальном парке «Великий камень» заключены первые соглашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из крупнейших белоруссско-китайских компаний по экспорту электромобилей подписала договор о поставке нескольких машин нового поколения. Продукция совместных предприятий на выставке представлена достаточно широко. Символично, что форум проходит на площадях «Великого камня», одного из наиболее успешных проектов двух стран. Эта уникальная площадка объединила уже более 130 резидентов.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Стало возможным добавление, практически ежегодно по 20 компаний китайских и других стран приходили в индустриальный парк. Это благодаря всем преимуществам, которые сегодня есть для развития этого парка. Радует то, что сегодня за первое полугодие уже более 16-17 предприятий зарегистрировались в индустриальном парке «Великий камень». В общей сложности 134 предприятия. Это говорит о том, что интерес не останавливается. Интерес очень хороший и большой.