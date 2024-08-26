Наталья Кочанова примет участие в женском бизнес-форуме в Ташкенте

Презентовать белорусские предприятия и бизнес, установить новые контакты, прочные, долгосрочные и продуктивные. II Узбекско-Белорусский женский бизнес-форум открывается сегодня, 26 августа, в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для участия в масштабном мероприятии и обсуждения вопросов межпарламентской повестки с официальным визитом в Узбекистан направляется делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. В первый день форума пройдут заседания шести секций. Их тематика определена исходя из основных направлений нашего сотрудничества с Узбекистаном. Это машиностроение, легкая промышленность, сельское хозяйство, химия и деревообработка, медицинские и образовательные услуги, туризм. Основная цель – представить экономический потенциал, заинтересовать в установлении новых контактов.

Анна Мансурова, экскурсовод (Узбекистан):

Белорусско-узбекские отношения начались не сегодня, не вчера, потому что когда-то мы были одной общей большой страной. Культура белорусов нам очень знакома, думаю, что и культура узбеков тоже. У нас очень много совместных интересов. У нас плодородная земля. Вы выращиваете лен, мы – хлопок.

Завтра состоится пленарное заседание. В дни работы форума организована выставка продукции белорусского производства. В экспозиции принимают участие свыше полусотни предприятий и организаций.