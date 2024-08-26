В Ташкенте проходит Узбекско-Белорусский женский бизнес-форум

Больше 100 представительниц бизнеса, органов государственного управления и общественных организаций. Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики прибыла в Ташкент для участия во II Узбекско-Белорусском женском бизнес-форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка для налаживания экономических и социальных связей распахнула свои двери. Машиностроение, легкая промышленность, сельское хозяйство, химия и деревообработка, медицинские и образовательные услуги, туризм – основные сферы, в которых между странами налажено сотрудничество. Сегодня с инвестициями из Узбекистана работают около сотни предприятий в нашей стране. И это не предел. Потенциал у двух стран широкий.

Одилжон Иминов, председатель Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения сената Олий Мажлиса Узбекистана:

У нас применяется практика Беларуси в плане сокращения материнской и детской смертности, и в связи с этим наши специалисты (порядка 300) уже стажировались в клиниках Беларуси. И у нас ведется определенная работа как раз таки по сокращению материнской и детской смертности.

Толчок развитию сотрудничества в прошлом году придал точно такой же бизнес-форум. Его итогом стало подписание в Минске 14 меморандумов и соглашений о сотрудничестве. Сумма контрактов составила почти 95 миллионов белорусских рублей. От II Узбекско-Белорусского форума ожидают еще более внушительных результатов. Он должен открыть дополнительные возможности для наращивания товарооборота, развития экономической кооперации между предприятиями двух стран.