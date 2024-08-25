Лазуткин: задача центробанков, ориентированных на БРИКС либо Китай, – избавляться от доллара

Премьер Государственного совета Китая Ли Цян на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко мудро отметил, что дружба и братство дороже всего богатства. У нас говорят: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Формулировки разные, но главное, что эта философия близка и белорусам, и китайцам. Хотя все-таки не будем сбрасывать со счетов и финансовый фактор, ведь такая глобальная дружба приносит ощутимые дивиденды, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Причем в мировом масштабе. Как известно, Китай входит в БРИКС. В эту организацию заявку на вступление подала и Беларусь. БРИКС назвают альтернативой западному миру. В сообщество входят 10 стран глобальных Юга и Востока.

Страны – участницы альянса стали ключевыми инвесторами в драгметалл за последний год, так как ожидается, что новая валюта организации будет подкреплена золотом. В 2024 году Китай значительно увеличил свои инвестиции в этот металл, и другие страны БРИКС начали следовать его примеру, продвигая инициативу отказа от доллара США.

Андрей Лазуткин, политолог:

Золото дорожает еще с 20-го года. Главная здесь причина – это инфляция доллара. То есть начали печатать ничем не обеспеченные деньги, и по всему миру золото начало дорожать. Китай – это основной игрок, который сегодня покупает золото. Неважно, это для себя он делает или в рамках БРИКС. И поскольку Китай его все время покупает, уже четвертый год, то и компании, которые добывают золото, тоже не наращивают добычу, наоборот, ее уменьшают. Потому что спрос есть, тем выгоднее продавать тот же объем дороже. Из-за этого золото подорожало уже более чем на 40 % только за 4 года. Дальше, если посмотреть некую динамику, то сегодня задача всех центробанков, которые ориентируются на БРИКС либо на Китай, – это максимально избавляться от доллара. Потому что это сегодня вопрос обхода санкций, вопрос расчета по бартеру или в иных валютах.

И после начала СВО эти процессы, которые так шли с момента ковида, еще более ускорились. Поэтому, ну, конечно, полного отказа от доллара не будет, но вот этот постоянный спрос на золото будет сохраняться, ну, пока как бы есть постоянные какие-то объемы добычи. И пока Китай не захочет остановиться. То есть я думаю, что пару лет еще золото будет дорожать.