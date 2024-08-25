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Гриц о санкциях: запрет ввозить секонд-хенд – анекдот от Запада

25 августа 2024 19:11
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Почему Запад проиграл санкционную войну, обсудили эксперты программы «САСС уполномочен заявить».

Гриц о санкциях: запрет ввозить секонд-хенд – анекдот от Запада-2

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:
На международном уровне против суверенных стран может принимать санкции только Генеральная ассамблея ООН. То, что SWIFT якобы независимая организация, ограничение интернета, разрыв статуса ВТО – не о чем даже говорить. Я бы отметил только одну санкцию, которая говорит об анекдотичности и непонимании коллективным Западом, куда дальше двигаться. Это последнее решение о запрете поставок в Беларусь секонд-хенда. У них в голове такое впечатление, что мы одеваемся (и в России, и в Беларуси) только в секонд-хенд и когда не будет этих товаров, народ выйдет на улицы и сметет эту власть. До какого маразма можно дойти, введя санкции против этой группы товаров. Мне кажется, это характеризует в целом политику Запада.

# Санкции

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