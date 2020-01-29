Курс на импортозамещение. На Моторном заводе в Столбцах открыли участок инновационной производственной линии

Новости Беларуси. Сделано в Столбцах. Минский моторный опробовал новую линию по производству высокопрочного чугуна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тот пример, когда создали своё и отказались от чужого. Предприятие сегодня поcетил председатель Комитета госконтроля. Что оказалось в центре внимания, расскажет Дмитрий Боярович.

Минский моторный завод – один из двигателей промышленности Беларуси. И проект, реализуемый в его филиале – в Столбцах – включен в госпрограмму инновационного развития.

Сюда сегодня приехал глава КГК. Чтобы зафиксировать исторический момент для предприятия – пробный пуск участка фасонных отливок.

Еще 6 лет назад комплектующие для производства двигателей – гильзы – здесь импортировали из Украины. Сегодня они производятся на предприятии. Этого достигли за счет внедрения участка литья гильзы. И вот теперь новый участок – в рамках того же проекта – решает сразу несколько проблем.

Леонид Малиновский, директор филиала ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод« в г. Столбцы:

Участок открыт под мощность литья 10 тысяч тонн в год. Известное оборудование, хорошего качества, известные производители. Что нам позволит получить чугун марки ВЧ с хорошими механическими свойствами. Что позволит снизить металлоемкость формы.

Новое производство позволит снизить металлоемкость материала на 15%. Этого достаточно, чтобы уменьшить цену на товар. При этом, его материал будет соответствовать характеристикам высокопрочного легированного чугуна. Немаловажно, что проект реализовали за счет прибыли предприятия. На него потратили 50 миллионов рублей.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Новый участок позволит заводу производить мелкосерийное чугунное литье. А это значительно расширит линейку выпускаемой продукции. На отдельные ее виды уже есть спрос со стороны иностранных компаний.

Сейчас ведутся переговоры с представителями известного немецкого бренда. Речь идет о закупке белорусских деталей от техники. Заинтересованность в сотрудничестве есть и у российских промышленных предприятий. Также завод может наладить кооперацию с белорусскими гигантами. К примеру, отливать запчасти для МАЗа или «Могилевлифтмаша«. На Моторном заводе в Столбцах открыли участок инновационной линии. Предприятие посетил глава КГК