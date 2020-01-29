Ситуацию на Брестском электроламповом заводе обсудили министр промышленности и глава Федерации профсоюзов

Новости Беларуси. Ситуация на Брестском электроламповом заводе пока далека от идеала. На протяжении последних нескольких лет предприятие находится в сложной экономической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задолженность перед банками и таможенными органами составляет около 40 млн рублей. Периодически завод работает в режиме неполного рабочего времени. Стратегию дальнейшей работы предприятия и сохранения трудового коллектива на месте обсудили министр промышленности и глава Федерации профсоюзов.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

При самых сложных ситуациях, мы считаем, что социальные и минимальные стандарты в условиях труда необходимо, чтобы были выполнены. У человека, который работает во вредных условиях, также должна быть и компенсация. Потому что сегодня экономить на людях нельзя. И если не будет людей, которые производят эту продукцию, тогда точно не будет работать завод.





Павел Утюпин, министр промышленности Беларуси:

На 2020 год мы планируем увеличить с 12 млн объемы производства за 2019 год до 19 млн минимум. Соответственно, это рост объемов производства, добавленная стоимость, заработная плата как итог в конечном для работников, которые здесь работают.