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Ситуацию на Брестском электроламповом заводе обсудили министр промышленности и глава Федерации профсоюзов

29 января 2020 19:55
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Новости Беларуси. Ситуация на Брестском электроламповом заводе пока далека от идеала. На протяжении последних нескольких лет предприятие находится в сложной экономической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию на Брестском электроламповом заводе обсудили министр промышленности и глава Федерации профсоюзов-1

Задолженность перед банками и таможенными органами составляет около 40 млн рублей. Периодически завод работает в режиме неполного рабочего времени. Стратегию дальнейшей работы предприятия и сохранения трудового коллектива на месте обсудили министр промышленности и глава Федерации профсоюзов.

Ситуацию на Брестском электроламповом заводе обсудили министр промышленности и глава Федерации профсоюзов-4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
При самых сложных ситуациях, мы считаем, что социальные и минимальные стандарты в условиях труда необходимо, чтобы были выполнены. У человека, который работает во вредных условиях, также должна быть и компенсация. Потому что сегодня экономить на людях нельзя. И если не будет людей, которые производят эту продукцию, тогда точно не будет работать завод.

Ситуацию на Брестском электроламповом заводе обсудили министр промышленности и глава Федерации профсоюзов-7



Павел Утюпин, министр промышленности Беларуси:
На 2020 год мы планируем увеличить с 12 млн объемы производства за 2019 год до 19 млн минимум. Соответственно, это рост объемов производства, добавленная стоимость, заработная плата как итог в конечном для работников, которые здесь работают.

Ситуацию на Брестском электроламповом заводе обсудили министр промышленности и глава Федерации профсоюзов-9



Напомним, работа Брестского электролампового завода обсуждалась на недавней встрече Президента с председателем ФПБ. Александр Лукашенко поручил подробно изучить ситуацию для выработки оптимальной стратегии вывода предприятия из кризиса.

Ситуацию на Брестском электроламповом заводе обсудили министр промышленности и глава Федерации профсоюзов-11

# Предприятия Беларуси # Экономика # Михаил Орда # Павел Утюпин # Фотофакт

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