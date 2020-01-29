«Время требует, чтобы мы двигались дальше». «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с «Великим камнем»

Новости Беларуси. Новые предложения от ведущего финансового холдинга. 29 января «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с индустриальным парком «Великий камень» и компанией по его развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На китайском рынке «Беларусбанк» активно работает уже более 10 лет.

Сегодня это единственная в Беларуси финансовая компания, которая имеет постоянное представительство в Китае. За последние 5 лет «Беларусбанком» привлечено несколько китайских кредитных линий на сумму – порядка 2 миллиардов долларов.

Одно из направлений развития банка – наращивание сотрудничества с индустриальным парком «Великий камень». На его территории летом 2018 года «Беларусбанк» создал первое банковское отделение с инфокиоском и банкоматом, в меню которого есть и китайский язык. Подписанное соглашение позволит совершенствовать наработанные связи.

Янь Ган, генеральный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:

Наше сотрудничество с «Беларусбанком» идёт по одному направлению. Основой данного соглашения является принцип взаимовыгоды. Этот же принцип лежит в основе сотрудничества наших двух государств.

Виктор Ананич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель правления «Беларусбанка»:

Время требует того, чтобы мы двигались дальше. Сегодня мы работаем над тем, чтобы подобрать индивидуальных менеджеров со знанием китайского языка, которые будут работать с каждым резидентом «Великого камня». Сегодня мы подписали соглашение, которое формализует наши давние хорошие отношения и выстраивает систему в дальнейшей работе.

Александр Ярошенко, глава администрации китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:

В этом году мы планируем провести форум по медицинской тематике, т.е. отраслевой направленности. Участие «Беларусбанка», я надеюсь, с учетом подписанного соглашения, будет таким же активным, конструктивным и самое главное эффективным.

Сегодня уже 40% резидентов парка обслуживаются в «Беларусбанке». Для клиентов, кроме традиционных функций, предоставлены брокерские, бухгалтерские и аудиторские услуги. Проводятся консультации по налогообложению и лизинговым операциям.