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«Время требует, чтобы мы двигались дальше». «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с «Великим камнем»

29 января 2020 19:32
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Новости Беларуси. Новые предложения от ведущего финансового холдинга. 29 января «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с индустриальным парком «Великий камень» и компанией по его развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На китайском рынке «Беларусбанк» активно работает уже более 10 лет.

«Время требует, чтобы мы двигались дальше». «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с «Великим камнем» -1

Сегодня это единственная в Беларуси финансовая компания, которая имеет постоянное представительство в Китае. За последние 5 лет «Беларусбанком» привлечено несколько китайских кредитных линий на сумму – порядка 2 миллиардов долларов.

«Время требует, чтобы мы двигались дальше». «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с «Великим камнем» -4

Одно из направлений развития банка – наращивание сотрудничества с индустриальным парком «Великий камень». На его территории летом 2018 года «Беларусбанк» создал первое банковское отделение с инфокиоском и банкоматом, в меню которого есть и китайский язык. Подписанное соглашение позволит совершенствовать наработанные связи. 

«Время требует, чтобы мы двигались дальше». «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с «Великим камнем» -7

Янь Ган, генеральный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:
Наше сотрудничество с «Беларусбанком» идёт по одному направлению. Основой данного соглашения является принцип взаимовыгоды. Этот же принцип лежит в основе сотрудничества наших двух государств. 

«Время требует, чтобы мы двигались дальше». «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с «Великим камнем» -10

Виктор Ананич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель правления «Беларусбанка»:
Время требует того, чтобы мы двигались дальше. Сегодня мы работаем над тем, чтобы подобрать индивидуальных менеджеров со знанием китайского языка, которые будут работать с каждым резидентом «Великого камня». Сегодня мы подписали соглашение, которое формализует наши давние хорошие отношения и выстраивает систему в дальнейшей работе.

«Время требует, чтобы мы двигались дальше». «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с «Великим камнем» -13

Александр Ярошенко, глава администрации китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
В этом году мы планируем провести форум по медицинской тематике, т.е. отраслевой направленности. Участие «Беларусбанка», я надеюсь, с учетом подписанного соглашения, будет таким же активным, конструктивным и самое главное эффективным.

«Время требует, чтобы мы двигались дальше». «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с «Великим камнем» -16

Сегодня уже 40% резидентов парка обслуживаются в «Беларусбанке». Для клиентов, кроме традиционных функций, предоставлены брокерские, бухгалтерские и аудиторские услуги. Проводятся консультации по налогообложению и лизинговым операциям.

«Время требует, чтобы мы двигались дальше». «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с «Великим камнем» -19

Сейчас представители индустриального парка консультируются с «Беларусбанком» по коммерческому кредиту, который они планируют взять для строительства новых производственных корпусов.Сегодняшнее трехстороннее соглашение позволит эффективно использовать возможности каждой стороны и создать успешный современный бизнес в Беларуси. 

*На правах рекламы

# Белорусско-китайский индустриальный парк # Экономика # Виктор Ананич # Александр Ярошенко # Янь Ган # Фотофакт

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