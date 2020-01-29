Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры с Казахстаном по импорту нефти

Новости Беларуси. Беларусь продолжает прорабатывать различные географические направления для импорта углеводородов и логистику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь продолжает прорабатывать различные географические направления для импорта углеводородов и логистику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства Александр Лукашенко уполномочил правительство на проведение переговоров с казахстанскими партнёрами по этому вопросу. 29 января Президент подписал соответствующий указ.
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При достижении договоренностей ожидается, что стороны подпишут соглашение. Ранее Александр Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь. Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре 2019 года во время официального визита главы белорусского государства в Казахстан.
Напомним, в начале января Россия приостановила в Беларусь поставки чёрного золота. Стороны не договорились о стоимости сырья. В этих условиях страна вынуждена искать альтернативные источники.