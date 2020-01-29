Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры с Казахстаном по импорту нефти

«При сегодняшнем раскладе от Российской Федерации нас её цена уже не волнует». Экспертное мнение Сергея Мусиенко по вопросу нефти

При достижении договоренностей ожидается, что стороны подпишут соглашение. Ранее Александр Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь. Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре 2019 года во время официального визита главы белорусского государства в Казахстан.